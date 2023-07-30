记者 姚亚奇

原标题：京津冀晋鲁豫防汛应急响应提升至三级

国家防总办公室、应急管理部29日组织中国气象局、水利部、自然资源部滚动会商研判台风“杜苏芮”后续风雨影响和暴雨洪涝灾害发展趋势，视频调度河北、河南、福建、江西等省份防办，研究部署重点地区防汛防台风工作。

据气象部门预测，受“杜苏芮”残余环流影响，7月29日夜至8月1日，河南、山东、京津冀及辽宁等地将有强降雨，其中河北中南部、北京南部等地局地有特大暴雨，防汛形势严峻。

会商要求，福建、广东、浙江等受灾地区要做好救灾核灾和恢复重建，及时下拨救灾资金和物资，妥善安置受灾群众，尽快恢复生产生活秩序；安徽、河南等正在迎战强降雨的地区要强化监测预警和会商研判，落实好临灾预警直达基层责任人的“叫应”机制，果断提前转移危险区群众。京津冀、山西等极端暴雨预报区域要立足极端情况，做足充分准备，夯实基层防御责任，针对极端强降雨可能导致的堤防决口、水库失事、山洪地质灾害、城市内涝等重大隐患再排查、再整改，全面消除隐患、从严防控风险，切实把保障人民群众生命安全放在第一位落到实处。

国家防总于29日12时将针对京津冀晋鲁豫6省份的防汛应急响应提升至三级，继续维持针对福建、江西、浙江三省防汛防台风三级应急响应，加派4个工作组对京津、河北、山西等重点地区和南水北调中线等重要基础设施的防汛工作开展督导检查。

(责编：孙红丽、杨迪)

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