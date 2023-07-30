记者 姚亚奇

原标题：2023年中欧班列累计开行一万列

从中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）获悉，7月29日10时18分，随着中欧班列（义乌—马德里）从义乌西站开出，今年以来中欧班列累计开行达1万列，较去年提前22天破万列，累计发送货物108.3万标箱，同比增长27%，呈现量质齐升的良好态势。

国铁集团货运部负责人介绍，今年以来，我国外贸保持稳中向好态势，跨境货物运输需求旺盛，中欧班列具有全天候、大运量、绿色低碳、畅通安全等比较优势，受到沿线各国客户青睐。中欧班列开行规模稳步扩大，运行品质和效率不断提升，辐射效应显著增强，有力保障了国际产业链供应链安全稳定，为畅通国内国际双循环、促进沿线地区和国家经济社会发展、服务高质量共建“一带一路”注入强劲动力。

目前，我国境内已铺画时速120公里的中欧班列运行线86条。扩大全程时刻表中欧班列开行规模，西安至德国杜伊斯堡双向线路由每周1列加密为2列，运行时效稳定在12天。新增成都至波兰罗兹双向线路、德国杜伊斯堡至西安回程线路全程时刻表中欧班列，运行时间均压缩5天以上。

中欧班列辐射带动效应日益凸显。目前，中欧班列运输服务网络基本覆盖亚欧大陆全境，有效扩大了中国与沿线各国经贸往来，深化了国际产能合作。

(责编：孙红丽、杨迪)

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