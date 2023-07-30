本报记者 陈晨

原标题：紧急部署黄淮海和东北地区农业防汛救灾

第5号台风“杜苏芮”于7月28日在福建晋江登陆，其残余环流继续北上，可能给农业生产带来严重影响。农业农村部高度重视，28日再次下发通知，要求黄淮海和东北地区相关省份农业农村部门细化落实责任，强化技术指导，切实抓好农业防汛抗洪工作，最大程度减小因灾损失。

农业农村部要求各地农业农村部门加强与气象、水利、应急等部门沟通会商，密切关注天气趋势，及时通过网络、微信、广播电视、手机短信等发布预警信息，指导农民提早做好防御准备。加强应急值守，强化灾情调度，第一时间调度反映雨情、水情和灾情，科学评估降雨影响及农业受灾情况。

通知强调加快排涝降渍。加大机具和人力投入，提前清理疏通沟渠，挖好积水坑，做好排水准备。降雨过后及时抢排积水，除涝降渍。对受淹水稻及时分次排水，查苗洗苗扶苗，及时追施尿素；玉米大豆等旱地作物及时中耕松土、壅土培蔸，及时追施速效肥，适时喷施叶面肥，促进植株恢复生长发育。对受淹绝收田块，因地制宜及时改种补种生育期短、有市场需求的作物。

通知要求抓好设施农业防洪。做好设施农业灾前检查和安全隐患排查，及时加固棚体，疏通排水通道。灾情发生后，及时修复损毁的农业设施，抢排棚内积水，对受灾较轻的蔬菜大棚，及时扶苗洗苗，中耕松土、薄肥勤施，使其尽快恢复正常生长。灾后合理安排下茬生产，绝收换茬田块及时清园，进行土壤消毒，分期分批适当播种速生叶菜，弥补灾后可能出现的短期供应缺口。适时安排秋茬蔬菜播种，减轻对下茬生产的影响。

通知指出，灾害发生后，要迅速组织专家评估灾害影响，根据不同受灾程度和作物生长发育进程，制定完善分区域、分作物的生产恢复技术指导意见。及时组派工作组和科技小分队，包县包乡、进村入户，东北地区指导农民以“防早霜促早熟”为重点，黄淮海地区以排涝降渍促灾后恢复生产为重点，落实追施肥、“一喷多促”等措施。搞好种子、种苗、化肥等生产资料调剂调运，满足灾后生产恢复需要。

(责编：孙红丽、杨迪)

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