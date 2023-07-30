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今起三天北京局地将迎特大暴雨

市民避免前往山区、河道、地质灾害隐患区域活动 

赵婷婷
2023年07月30日08:38 | 来源：北京青年报
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原标题：今起三天北京局地将迎特大暴雨

　　北京市气象台预计，台风“杜苏芮”于29日夜间至8月1日影响北京地区，将给北京带来暴雨到大暴雨，局地特大暴雨，降雨过程中阵风可达7级左右。此次降雨过程持续时间长、累计雨量大、具有一定的极端性，降雨量可能会突破历史纪录。

　　昨天一早，北京的天空就始终处于阴沉的状态，一场强降雨已经到达北京附近。今年第5号台风“杜苏芮”已于28日上午9点55分前后在福建省晋江市沿海登陆并一路北上。

　　据北京市气象台首席预报员张琳娜介绍，29日夜间至8月1日，台风“杜苏芮”减弱后的热带低压系统将给北京带来强降雨，此次降雨过程持续时间长、累计雨量大、具有一定的极端性。在“杜苏芮”与副热带高压外围暖湿气流共同影响下，北京将有暴雨到大暴雨，局地特大暴雨，降雨过程中阵风可达7级左右。

　　此次降雨分为三个阶段：第一阶段为29日夜间，受热带低压外围降水云系影响，本市有大雨，西南部地区暴雨，伴有雷电、短时强降水和短时大风。

　　第二阶段为30日白天至8月1日早晨，受热带低压主体云系影响，本市有暴雨到大暴雨，局地特大暴雨。降雨具有间歇性，西部、南部地区相对较大。另外降雨期间有3、4级偏东风，阵风6、7级。

　　第三阶段为8月1日白天，本市有小到中雨。整体来看，全市累计降雨量可能在250毫米至300毫米左右，尤其是南部、西部以及城区可能会达到350毫米，个别点位甚至可以达到600毫米以上。

　　市气象台昨天先后发布了雷电黄色预警和暴雨橙色预警信号。根据暴雨橙色预警，此次降雨的主要过程出现在30日08时至31日08时。从降水的空间分布来看，预计北京西南部的降雨量偏大，为特大暴雨量级。“暴雨是24小时降雨量50毫米以上，大暴雨是100毫米以上，特大暴雨是250毫米以上。预计西南部单点区域降水量有可能达到600毫米以上。此次降雨有极端性，请大家一定要注意防范。”张琳娜介绍，之所以西南部降雨量偏大，是因为此次台风减弱后低压和暖湿气流结合较好的位置在北京西南部。此外，西部的太行山、北部的燕山对于降水有一定的增幅作用，所以北京西南部降雨量尤其多。 文/本报记者 赵婷婷

　　提示

　　1.及时收看收听天气预报预警信息，关注“气象北京”微博微信、“北京气象”抖音和快手号，以及北京电视台、北京电台等天气预报栏目，气象部门会第一时间滚动发布最新的降雨实况、预报和预警信息。

　　2.强风雨期间最好不出门，居家关紧门窗,老旧房屋提前做好防漏雨、苫盖等修缮工作，并加强对房屋的检查，如发现存在安全隐患，应尽快撤离。

　　3.户外出行注意防风防雨防雷电，驾车行驶中遇到强风雨，应尽快把车停在安全处，同时车上人员尽快撤离到安全地带，请勿涉水行车；风雨交加时尽量不要骑车出行，以免发生危险。执勤、快递等工作人群做好自身安全防护，必要时需尽快撤离到安全地带。

　　4.户外出行注意远离室外高空危险物，如建筑装饰物、广告牌和高大树木等，做好临时搭建设施加固等工作。

　　5.市民朋友避免前往山区、河道、地质灾害隐患区域活动,强降雨造成山洪和山体崩塌、泥石流等地质灾害风险增大，山区居民提前转移到安全区域，加强紧急避险知识学习储备，以备不时之需。

(责编：孙红丽、杨迪)
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