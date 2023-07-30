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首届国际基础科学大会在京闭幕

叶婉
2023年07月30日08:40 | 来源：北京青年报
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原标题：首届国际基础科学大会在京闭幕

　　7月28日，为期两周的首届国际基础科学大会在北京雁栖湖应用数学院落下帷幕。北京青年报记者了解到，大会共举办了500余场高水准的讲座与学术报告，吸引了来自40多个国家和地区的800余名科学家参会，线上线下参与各场学术活动人数总计超过300万人次。

　　据了解，大会以 “聚焦基础科学，引领人类未来”为主题，重点围绕数学、理论物理、理论计算机与信息科学三大基础科学领域展开学术研讨和交流。除组织高水平学术报告外，还进行了“中国当代数学展览”“物理之夜”“数学之夜”“理论计算机与信息科学之夜”“数学与物理巅峰论坛”“大师面对面”“科学家面对面”和“青少年科学海报展示交流”等多场专题活动，吸引了青年学者、大学生、中学生400余人参会，并与世界顶尖科学家、国内知名学者近距离交流对话。

　　大会期间，重量级学者云集，各场次活动座无虚席，专家学者们相继分享精彩的观点和前沿相关领域的科研成果。在“理论物理之夜”专场沙龙活动中，诺贝尔物理学奖得主、美国物理学会前主席戴维·格罗斯（David Gross）教授应邀作《基础物理前沿》专题报告。报告从宇观极大尺度到微观极小尺度逐步展开，内容涵盖了宇宙起源、黑洞本质、基本粒子和量子引力等重要科学问题，总结了物理学家在探索物质的基本结构和自然界基本规律的过程中已取得的巨大成就和当前所面临的重大问题。菲尔兹奖得主、大会主席丘成桐先生表示，相关领域的专家和学者通过分享和交流，展示基础科学最新的研究成果，期待我们的对话与讨论能够激发更多的创新思维，为基础科学的发展注入新的活力。

　　据了解，北京雁栖湖应用数学研究院作为国际基础科学大会的承办单位之一，始终坚持面向世界一流高校、科研机构及科技型企业引进科研人才，自2020年成立以来，累计引进来自全球一流科研人才150余人，其中外籍研究人员占比超过30%。本次来京参会的国外科学家，通过了解北京的科研环境，多名科研人员表达入职应用数学研究院意向。通过承办这次大会，北京雁栖湖应用数学研究院打通了与国际顶尖科学家的交流平台，搭建了国际基础科学领域合作的桥梁，为实现重大技术难题的突破提供有力支撑。

(责编：孙红丽、杨迪)
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