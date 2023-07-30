人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“中国一定要有自己的航空遥感系统”

本报记者 任 欢
2023年07月30日09:01 | 来源：光明日报
小字号

原标题：“中国一定要有自己的航空遥感系统”

　　 【人才故事】

　　 中国科学院院士吴一戎的办公室里，有一架新舟60遥感飞机的模型。作为从事信息与信号处理专业、长期深耕于航空航天一线的科技工作者，他亲历了我国航空遥感技术几十年的发展。

　　 1986年，中国科学院航空遥感中心从美国塞斯纳公司引进了两架“奖状”遥感飞机。1988年研究生毕业的吴一戎对此颇有印象：“我的科研工作是从这两架遥感飞机开始的，记得我第一次飞上蓝天，非常激动和震撼！当时我就在想，什么时候才能拥有国产的遥感飞机。”

　　 新世纪后，随着我国经济社会高速发展，科学家们提出了大气圈、水圈、冰冻圈等地球系统科学观测及应用要求，建设具有多载荷装载能力和协同作业能力的大型航空遥感平台，实现多种类遥感器同时、同一区域的联合观测，成为国家重大需求。

　　 2009年3月，国家发展改革委批复立项了航空遥感系统国家重大科技基础设施项目，并于2010年1月开工建设。2018年，中国科学院空天信息创新研究院整合成立，吴一戎任院长。与载荷研制打了一辈子交道的他十分激动：“我们拥有了从载荷、平台到应用的全链条科技布局，这对于建设国家级航空遥感系统意义重大。”

　　 2021年7月，航空遥感系统通过国家验收，正式投入运行，其综合性能与美国国家航空航天局戈达德飞行中心运行的航空遥感系统相当，整体技术居国内领先、国际先进水平。自此，两架具有中国自主知识产权的新舟60遥感飞机翱翔于神州上空。“‘从0到1’，几代人的梦想在这一天终于实现了！”发动机轰鸣的那一刻，吴一戎感慨万分。

　　 如今，航空遥感系统已取得了多个国内首次的应用成效，大幅提升了我国对地球的系统性观测能力，为国家地球观测计划和地球系统科学的发展作出了重要贡献，也积极促进了我国遥感设备、数据处理以及遥感应用的产业化。

　　 “航空遥感和航天遥感是对地观测体系的两大支柱，两者不可替代、相互补充。下一步，我们将努力构建国家空中遥感实验室，持续推动国内航空遥感技术发展和体系建设。”吴一戎说。

(责编：孙红丽、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中央气象台发布暴雨红色预警 部分地区将遭遇特大暴雨
　　人民网北京7月29日电 （记者杨虞波罗）今天18时，中央气象台发布暴雨红色预警。这是时隔近12年来，中央气象台再次发布暴雨红色预警，上一次还是2011年9月29日。…
住建部强调进一步落实“认房不用认贷”等措施 专家：有利改善居住条件
　　人民网北京7月29日电 （许维娜、实习生陈梓瑶）当前，房地产政策走向备受各方关注。7月24日召开的中共中央政治局会议指出，要切实防范化解重点领域风险，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部