苑 楠

原标题：科技展品设计如何激发好奇心

科技馆作为开展科普教育、提升公民科学素质的重要场所，“体验科学 启迪创新”是科技馆的核心理念，激发人的好奇心和创造力是科技馆的独特优势。

美国教育家约翰·杜威提出“从做中学”的教育思想，鼓励青少年主动探究，培养探索求真精神。而这个思想的核心体现在“做”，即让青少年通过动手操作，去感受和体验，激发他们对科学的好奇心。

科技馆展品是科普的重要载体之一，具有激发观众好奇心的内在元素，即刺激物，突出特点是互动体验性强。在展览中构成这些刺激的元素包含展品的形状、大小、颜色、声响、光线甚至味道等，很容易引起观众注意，进而激发好奇心。

近年来，中国科技馆开展对“科技馆展品对未成年人好奇心激发机制与培养效能的研究”，对科技馆展品的类型及特征进行了深度分析。本文从学科领域、感官体验、信息技术运用、交互方式等方面，对应影响好奇心相关理论指出的作用点进行耦合，提出以下四点影响因素。

一是展品的学科领域交叉性，通过启迪创新思维提升激发观众好奇心的效果。科技馆的展品多以“声、光、电、磁”等基础科学为主，在展品设计过程中，多学科领域交叉融合，可以丰富展品展示内容。通过观察分析，可以发现观众对感兴趣的学科领域选择较为分散，需要多元化的主题、学科充分覆盖；此外，在展品设计之初可以考虑在基础科学中，融入历史、文化、美术、音乐等其他领域内容，使其具有更大受众覆盖面。

例如展品“窥视无穷”，在展现科学原理的同时增加了设计美感和艺术效果。为什么透镜内会出现一条由无数彩灯组成的“光的隧道”呢？这里展示的是光线在两面平行放置的平面镜和半透半反镜之间多次反射，形成无限重复的影像，一个比一个更远，就像一条无尽的隧道。如果里面放置一朵造型独特的鲜花，将有无数的花朵在重复和延伸，呈现出另一番景象，从展品色彩来说，多色系展品相对单色系展品而言，更容易在视觉上激发观众好奇心。

二是展品的感官体验多元性，通过触动内心变化提升激发观众好奇心的效果。科技馆展品作用于观众的方式多以视觉、触觉为主，辅助听觉等其他感官。在注重展品与观众互动的同时，要重视观众的心理感受和变化。借助声光、造型以及不同材质和技术手段，对观众的感官系统进行复合刺激，以使观众在科技馆参观过程中获得独特的体验。

例如大家所熟悉的“声驻波”，这是流动科普展品中一件经典展品，俗称“看得见的声音”，展品由白色（或彩色）颗粒、透明亚克力管、喇叭、按钮等组成，通过调节不同频率，观察白色（或彩色）颗粒的震动变化。声波频率改变时，波腹、波节的位置会发生改变，颗粒凸起点和凹陷点的疏密程度就不一样了，看起来颗粒就好像在“跳舞”一样。从展品设计来说，有声展品相对无声展品，更能刺激观众感官，从而激发兴趣、启发思维。

三是展品的信息技术多样性，通过营造体验空间提升激发观众好奇心的效果。随着信息技术的飞速发展，具有展示性的多媒体技术逐步与展品融合，突破了传统科技馆的展示方式，部分科技馆展品借助虚拟现实、增强现实、互动墙展示、虚拟全景技术、数字沙盘等技术手段，创设出时间和空间感，更好地提升展品展示效果，带给观众一种沉浸式的互动体验。

四是展品的交互方式直观性。通过创新互动界面提升激发观众好奇心的效果。在科技馆展览中，展品引发认知冲突的前提是展品本身获得了观众足够的注意力。在第一时间就能充分抓取观众注意力的互动形式方能引导观众体验，在好奇心的驱使下层层深入，对展示内容的理解由感觉进一步升华到认知层。因此科普展品交互界面激发观众的学习兴趣是极其重要的。

随着时代的发展，学科交叉、跨界融合是未来发展趋势，在科技馆，诸如光学、力学、电磁学这些原本人类看不见的事物变成了肉眼可见之美。先进的技术手段让科学与艺术相遇，打开了科普传播的全新视角。

（作者：苑 楠，系中国科技馆科研管理部高级工程师）

(责编：孙红丽、杨迪)

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