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上海虹桥机场口岸出入境客流量单日首次突破1万人次

殷立勤 李沪
2023年07月30日09:35 | 来源：中国新闻网
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原标题：上海虹桥机场口岸出入境客流量单日首次突破1万人次

　　自3月26日上海虹桥机场国际港澳台航班回归以来，虹桥机场口岸客流持续上升，特别是进入“暑运”后，出入境客流量屡创新高，7月28日当天单日客流突破1万人次。

　　虹桥边检民警在对入境旅客进行身份查验。虹桥边检供图

　　据虹桥边检民警介绍，暑假到来后，上海及周边省份居民出行出游需求集中释放，日均查验出入境旅客超8000人次，出入境人员以外出旅游、工作、研学、探亲内地居民，返乡探亲港澳台居民和外籍商务、探亲旅客为主。

　　为更好应对口岸出入境客流的日益增长，确保暑期口岸通关安全高效顺畅，虹桥边检站科学部署，加强与航空公司等相关单位的对接，提前掌握航班时刻、旅客流量等信息，提前开展客流预测预警，加大警力备勤支援，增加查验设施检测维护频次，全力保障口岸畅通；客流高峰时段，加开查验通道，加派警力做好客流疏导，为老、幼、病、残、孕等特殊人群提供暖心服务，为广大出入境旅客营造安全温馨的通关环境，此外，虹桥边检对每天出入境高峰情况提前进行预判分析，并与航司保持有效沟通，对外及时发布客流高峰提示。

(责编：孙红丽、杨迪)
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