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上半年中国钢铁行业运行总体平稳 钢铁产量同比增长

阮煜琳
2023年07月30日09:36 | 来源：中国新闻网
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原标题：上半年中国钢铁行业运行总体平稳 钢铁产量同比增长

　　中国钢铁工业协会会长谭成旭29日在鞍山召开的中国钢铁工业协会六届六次理事(扩大)会议上表示，上半年，随着中国经济延续恢复态势，钢铁产量同比增长，保障了经济恢复发展的用钢需求。

　　今年上半年，中国钢铁企业积极采取各类应对措施，在供需平衡、成本控制、经营安全、绿色发展等诸多方面取得成效。官方数据显示，今年上半年，全国粗钢产量5.36亿吨，同比增长1.3%；生铁产量4.52亿吨，同比增长2.7%；钢材产量6.77亿吨，同比增长4.4%。

　　谭成旭说，从需求来看，制造业中，汽车行业在新能源汽车和出口的带动下表现较好，船舶行业三大指标位居世界第一，机械各子行业出现分化，家电行业外冷内热，集装箱行业继续大幅下降，房地产行业持续低迷。上半年，中国粗钢表观消费量同比下降1.9%，钢材消费结构正发生变化，建筑业用钢占比下降，船舶、汽车、家电、风电用钢、光伏用钢等持续增长，有效支撑了制造业用钢品种和数量的增长。

　　今年以来，钢材价格平均水平同比下降，呈窄幅波动的走势。据中国钢铁工业协会监测，上半年，中国钢材价格指数(CSPI)平均值为113.21点，同比下降15.4%。谭成旭强调，面对市场出现阶段性失衡的现状，广大会员企业以销定产、以效定产，牢牢守住经营安全。同时，深入推动管理变革，积极开展对标挖潜，大力推进降本节支。提升系统效率、改善生产经营发挥了积极效用，行业运行总体保持平稳态势。

　　展望下半年，谭成旭指出，随着国家积极扩大需求和激发经济活力政策累积效应的显现，预计制造业将保持平稳发展，基础设施建设将继续发力，房地产行业逐步趋稳，需求将在减量后实现新的平衡。整体来看，预计2023年中国钢材消费有小幅下降趋势。

(责编：孙红丽、杨迪)
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