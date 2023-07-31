原标题：稳中求进每月看｜凝心聚力，不断推动经济运行持续好转——7月全国各地经济社会发展扫描

7月是下半年经济运行开局的关键时段。面对国内需求不足等挑战，各地凝心聚力、真抓实干，积极扩大消费提振投资，持续增强发展内生动力，全力做好防汛抗旱、迎峰度夏保供工作，大力推动现代化产业体系建设，扎实推动经济高质量发展。

提质挖潜，政策加力提振发展信心

7月19日，《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》发布，备受关注。

“我们今年获评了国家级专精特新‘小巨人’企业，创新发展的背后，离不开各类政策支持和营商环境的优化。”位于江苏苏州的吴江变压器有限公司副总经理姚学峰说，中央发文大力支持民营经济，让企业对未来发展更加充满信心。

7月以来，多地聚焦民营经济高质量发展推出创新举措——深圳围绕优化市场准入环境等方面推出100项重点任务；苏州发布“优化营商环境创新行动2023”，新推出126项改革举措；多地密集召开民营企业座谈会，倾听企业家心声……各项政策持续加力，为民营经济发展稳预期、强信心。

内需是经济增长主引擎。当前，国内需求不足仍是经济运行面临的重要挑战，各地各部门充分发挥消费基础性作用和投资关键性作用，多措并举促进内需潜力释放。

红衣翩飞，歌声悠扬……在广西桂林市龙胜各族自治县龙脊镇大寨村，红瑶族群众身着盛装，手捧香甜的迎客酒，唱起欢快的敬酒歌，欢乐的氛围让远道而来的游客流连忘返。

“这里自然风光秀美，还有独特的传统文化和民族风情，真是不虚此行。”来自广州的游客游银爱说。

进入暑期以来，国内旅游、住宿餐饮等市场复苏态势明显。美团、大众点评数据显示，7月1日至10日，国内旅游消费订单相较2019年同期翻倍增长，亲子相关住宿预订量较2019年同期增长150%。各地政府也纷纷通过发放消费券、支持新能源汽车下乡、提供绿色智能家电补贴等举措，促进消费活力加速释放。

正值暑期，内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗境内的库布其沙漠游客络绎不绝，沙漠旅游一派火热。新华社记者彭源 摄

一手促消费，一手稳投资。

盛夏时节，走进广东佛山市顺德区北滘镇，美的集团创新科技园建设现场一派忙碌景象。“今年我们的数字科技产业园和创新科技园同时动工，两个项目计划总投资达100亿元。”美的集团相关负责人说。

国家发展改革委明确4方面17项具体措施，推动民间投资高质量发展；陕西发布首批贷款贴息新开工民间投资项目清单，涉及全省4个万亿级产业集群、省市级重点产业链、83个县域首位产业等重点领域；多地优化民间投资项目管理流程，搭建民间投资问题反映和解决渠道……从中央到地方，一系列真招实策着力激发民间投资活力。

“随着促消费政策进一步发挥效力，消费对于经济的拉动会继续显现。同时，基础设施投资和制造业投资有一定韧性，也会对扩大内需逐步发挥作用。”国家统计局新闻发言人付凌晖说。

多措并举，全力保障生产生活

7月1日，2023年暑运正式开启。

在京沪高铁廊坊站，常见的爱心候车区、爱心哺乳室之外，还出现了爱心伞、爱心车等。“我们进一步延伸服务内容，全程保障旅客温馨出行。”京沪高铁廊坊站党委书记李想说。

今年暑运，学生、探亲、旅游等客流叠加，出行需求旺盛。铁路部门实施新图、增开列车；民航部门优化暑运国内航线，航空公司在热门航线增加航班；浙江、河北等地高速服务区为游客提供防暑降温用品……各地各部门全力以赴保障暑运平稳运行。

炎炎夏日，在山西阳泉市，220千伏苏海Ⅱ线42号杆塔处，智能巡检机器人正在执行隐患点巡检。“智能机器人等‘黑科技’实现24小时巡检，运维人员能及时特巡特护，确保电力供应稳定可靠。”国网阳泉供电公司运检部副主任杨斌说。

国网阳泉供电公司变电检修人员在作业。新华社记者王劲玉 摄

眼下，经济回升叠加高温天气，能源电力安全保供的复杂、艰巨程度明显加大。各地全力保障迎峰度夏能源电力供应，入夏以来，全国日调度发电量三创历史新高，最高达到301.71亿千瓦时，较去年峰值高出15.11亿千瓦时。

“今年迎峰度夏保供准备工作做得比较早、比较充分，我们有信心、有底气、有能力保障迎峰度夏能源电力安全稳定供应。”国家发展改革委副秘书长欧鸿说。

当前正值“七下八上”关键期。做好防汛抗旱工作，事关经济社会发展和安全稳定大局。

7月21日至23日，辽宁锦州迎来大范围暴雨过程。22日上午，在士英街泵站，记者看到值班人员正在检查设备，确保6台雨水泵正常运转。“我们紧盯行洪河道、城市低洼易涝区、地下停车场等重点部位，强化巡查防守，加强物资装备预置，确保安全度汛。”辽宁省防汛抗旱保障中心副主任张汇川说。

北京启动全市防汛红色预警响应，发布9条预警应对措施；广东、福建等地开展隐患排查多举措应对台风“杜苏芮”；内蒙古、云南加密旱情监测预警，积极抗旱救灾；安徽、山西等地坚持“人防+技防”，突出群测群防……各地抓实防汛抗旱救灾举措，全力保障生产生活，守护人民群众生命财产安全。

积极作为，着力推动高质量发展取得新成效

贵州贵阳，在吉利汽车贵阳制造基地，一排排机械手精准焊接车身，SPS自动运输小车来回穿梭，传统汽车产业正在数字技术激发下迸发新的活力；

浙江绍兴，步入柯桥区一家纺布印染车间，看不到污水，闻不到异味，只见自动化机器有序运转，一块块纺布被赋予层次丰富的色彩，眼前的生产景象折射印染产业的绿色蝶变；

山东滕州，在鲁南中联水泥有限公司，新型干法水泥生产线正有条不紊运行，通过升级智能化服务系统和数字孪生仿真系统，技术人员可以实现对水泥生产全流程精准控制……

向“新”发力，逐“绿”前行。放眼全国，各地积极作为，奋力抢抓数字化、智能化、绿色化发展新机遇，加快产业转型升级步伐，着力推动高质量发展取得新成效。

浙江绍兴诚邦高新纤维科技有限公司自动化车间。新华社记者江汉 摄

一系列措施持续发力，推动现代化产业体系建设：山东发布《实施先进制造业“2023突破提升年”工作方案》，提出全年新培育专精特新中小企业1000家以上；江苏将乡村产业高质量发展等列入专项行动；广东召开“粤商·省长面对面协商座谈会”，为加快推进传统产业转型升级凝聚共识……

工业和信息化部有关负责人表示，将以智能制造为主攻方向，统筹抓好传统产业改造升级和战略性新兴产业培育壮大，出台加快推进制造业绿色化发展指导意见，不断增强实体经济发展新动能。

着力推动高质量发展，必须持续深化改革开放。

中央全面深化改革委员会第二次会议审议通过《关于建设更高水平开放型经济新体制促进构建新发展格局的意见》；京津冀协同发展联合工作办公室正式揭牌成立，推动三地协同发展不断向纵深迈进；川渝共同出台行动方案加快自贸区协同开放……各地各部门坚持向改革开放要动力，助力推动经济运行持续好转。

付凌晖表示，从全年看，尽管面临压力和挑战，但是随着就业改善、居民收入增加、内需拉动逐步增强、供给结构优化调整、新动能成长壮大，经济将稳步恢复，发展质量将继续提升。“我们完全有信心、有条件也有能力完成全年经济社会发展预期目标任务。”

(责编：赵竹青、陈键)

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