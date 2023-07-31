人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

稳中求进每月看｜凝心聚力，不断推动经济运行持续好转——7月全国各地经济社会发展扫描

2023年07月31日08:55 | 来源：新华网
小字号

原标题：稳中求进每月看｜凝心聚力，不断推动经济运行持续好转——7月全国各地经济社会发展扫描

7月是下半年经济运行开局的关键时段。面对国内需求不足等挑战，各地凝心聚力、真抓实干，积极扩大消费提振投资，持续增强发展内生动力，全力做好防汛抗旱、迎峰度夏保供工作，大力推动现代化产业体系建设，扎实推动经济高质量发展。

提质挖潜，政策加力提振发展信心

7月19日，《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》发布，备受关注。

“我们今年获评了国家级专精特新‘小巨人’企业，创新发展的背后，离不开各类政策支持和营商环境的优化。”位于江苏苏州的吴江变压器有限公司副总经理姚学峰说，中央发文大力支持民营经济，让企业对未来发展更加充满信心。

7月以来，多地聚焦民营经济高质量发展推出创新举措——深圳围绕优化市场准入环境等方面推出100项重点任务；苏州发布“优化营商环境创新行动2023”，新推出126项改革举措；多地密集召开民营企业座谈会，倾听企业家心声……各项政策持续加力，为民营经济发展稳预期、强信心。

内需是经济增长主引擎。当前，国内需求不足仍是经济运行面临的重要挑战，各地各部门充分发挥消费基础性作用和投资关键性作用，多措并举促进内需潜力释放。

红衣翩飞，歌声悠扬……在广西桂林市龙胜各族自治县龙脊镇大寨村，红瑶族群众身着盛装，手捧香甜的迎客酒，唱起欢快的敬酒歌，欢乐的氛围让远道而来的游客流连忘返。

“这里自然风光秀美，还有独特的传统文化和民族风情，真是不虚此行。”来自广州的游客游银爱说。

进入暑期以来，国内旅游、住宿餐饮等市场复苏态势明显。美团、大众点评数据显示，7月1日至10日，国内旅游消费订单相较2019年同期翻倍增长，亲子相关住宿预订量较2019年同期增长150%。各地政府也纷纷通过发放消费券、支持新能源汽车下乡、提供绿色智能家电补贴等举措，促进消费活力加速释放。

正值暑期，内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗境内的库布其沙漠游客络绎不绝，沙漠旅游一派火热。新华社记者彭源 摄

一手促消费，一手稳投资。

盛夏时节，走进广东佛山市顺德区北滘镇，美的集团创新科技园建设现场一派忙碌景象。“今年我们的数字科技产业园和创新科技园同时动工，两个项目计划总投资达100亿元。”美的集团相关负责人说。

国家发展改革委明确4方面17项具体措施，推动民间投资高质量发展；陕西发布首批贷款贴息新开工民间投资项目清单，涉及全省4个万亿级产业集群、省市级重点产业链、83个县域首位产业等重点领域；多地优化民间投资项目管理流程，搭建民间投资问题反映和解决渠道……从中央到地方，一系列真招实策着力激发民间投资活力。

“随着促消费政策进一步发挥效力，消费对于经济的拉动会继续显现。同时，基础设施投资和制造业投资有一定韧性，也会对扩大内需逐步发挥作用。”国家统计局新闻发言人付凌晖说。

多措并举，全力保障生产生活

7月1日，2023年暑运正式开启。

在京沪高铁廊坊站，常见的爱心候车区、爱心哺乳室之外，还出现了爱心伞、爱心车等。“我们进一步延伸服务内容，全程保障旅客温馨出行。”京沪高铁廊坊站党委书记李想说。

今年暑运，学生、探亲、旅游等客流叠加，出行需求旺盛。铁路部门实施新图、增开列车；民航部门优化暑运国内航线，航空公司在热门航线增加航班；浙江、河北等地高速服务区为游客提供防暑降温用品……各地各部门全力以赴保障暑运平稳运行。

炎炎夏日，在山西阳泉市，220千伏苏海Ⅱ线42号杆塔处，智能巡检机器人正在执行隐患点巡检。“智能机器人等‘黑科技’实现24小时巡检，运维人员能及时特巡特护，确保电力供应稳定可靠。”国网阳泉供电公司运检部副主任杨斌说。

国网阳泉供电公司变电检修人员在作业。新华社记者王劲玉 摄

眼下，经济回升叠加高温天气，能源电力安全保供的复杂、艰巨程度明显加大。各地全力保障迎峰度夏能源电力供应，入夏以来，全国日调度发电量三创历史新高，最高达到301.71亿千瓦时，较去年峰值高出15.11亿千瓦时。

“今年迎峰度夏保供准备工作做得比较早、比较充分，我们有信心、有底气、有能力保障迎峰度夏能源电力安全稳定供应。”国家发展改革委副秘书长欧鸿说。

当前正值“七下八上”关键期。做好防汛抗旱工作，事关经济社会发展和安全稳定大局。

7月21日至23日，辽宁锦州迎来大范围暴雨过程。22日上午，在士英街泵站，记者看到值班人员正在检查设备，确保6台雨水泵正常运转。“我们紧盯行洪河道、城市低洼易涝区、地下停车场等重点部位，强化巡查防守，加强物资装备预置，确保安全度汛。”辽宁省防汛抗旱保障中心副主任张汇川说。

北京启动全市防汛红色预警响应，发布9条预警应对措施；广东、福建等地开展隐患排查多举措应对台风“杜苏芮”；内蒙古、云南加密旱情监测预警，积极抗旱救灾；安徽、山西等地坚持“人防+技防”，突出群测群防……各地抓实防汛抗旱救灾举措，全力保障生产生活，守护人民群众生命财产安全。

积极作为，着力推动高质量发展取得新成效

贵州贵阳，在吉利汽车贵阳制造基地，一排排机械手精准焊接车身，SPS自动运输小车来回穿梭，传统汽车产业正在数字技术激发下迸发新的活力；

浙江绍兴，步入柯桥区一家纺布印染车间，看不到污水，闻不到异味，只见自动化机器有序运转，一块块纺布被赋予层次丰富的色彩，眼前的生产景象折射印染产业的绿色蝶变；

山东滕州，在鲁南中联水泥有限公司，新型干法水泥生产线正有条不紊运行，通过升级智能化服务系统和数字孪生仿真系统，技术人员可以实现对水泥生产全流程精准控制……

向“新”发力，逐“绿”前行。放眼全国，各地积极作为，奋力抢抓数字化、智能化、绿色化发展新机遇，加快产业转型升级步伐，着力推动高质量发展取得新成效。

浙江绍兴诚邦高新纤维科技有限公司自动化车间。新华社记者江汉 摄

一系列措施持续发力，推动现代化产业体系建设：山东发布《实施先进制造业“2023突破提升年”工作方案》，提出全年新培育专精特新中小企业1000家以上；江苏将乡村产业高质量发展等列入专项行动；广东召开“粤商·省长面对面协商座谈会”，为加快推进传统产业转型升级凝聚共识……

工业和信息化部有关负责人表示，将以智能制造为主攻方向，统筹抓好传统产业改造升级和战略性新兴产业培育壮大，出台加快推进制造业绿色化发展指导意见，不断增强实体经济发展新动能。

着力推动高质量发展，必须持续深化改革开放。

中央全面深化改革委员会第二次会议审议通过《关于建设更高水平开放型经济新体制促进构建新发展格局的意见》；京津冀协同发展联合工作办公室正式揭牌成立，推动三地协同发展不断向纵深迈进；川渝共同出台行动方案加快自贸区协同开放……各地各部门坚持向改革开放要动力，助力推动经济运行持续好转。

付凌晖表示，从全年看，尽管面临压力和挑战，但是随着就业改善、居民收入增加、内需拉动逐步增强、供给结构优化调整、新动能成长壮大，经济将稳步恢复，发展质量将继续提升。“我们完全有信心、有条件也有能力完成全年经济社会发展预期目标任务。”

(责编：赵竹青、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家发展改革委部署加大宏观政策调控力度等六方面任务
　　新华社北京7月30日电（记者陈炜伟、周圆）国家发展改革委30日召开2023年上半年发展改革形势通报会。会议提出了加大宏观政策调控力度、促消费扩投资、支持实体经济发展、深化改革开放、夯实经济安全根基、保障和改善民生等六方面任务。…
《中国海洋法治发展报告（2023）》在京发布
　　人民网北京7月30日电 （栗翘楚、韩鑫）7月30日，由交通运输部所属大连海事大学主办的《中国海洋法治发展报告（2023）》（以下简称《报告》）首发式在北京举行。 《报告》涵盖了中国海洋法治发展概述、海洋权益、海洋法治的政策与管理、海洋经济、海洋科技、海洋环境、海洋资源利用、海洋安全、船员管理与权益保障、海上交通安全、船源污染、海运反垄断、海商海事、港口、海洋外交、国际海洋治理、国际海洋法治热点问题等17个方面的法治发展情况。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部