农业农村部启动农业重大自然灾害三级应急响应
2023年07月31日08:58 | 来源：新华社
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原标题：农业农村部启动农业重大自然灾害三级应急响应
新华社北京7月30日电 针对台风“杜苏芮”残留云系北上给华北、黄淮等地带来强降雨，可能对农业生产造成不利影响，农业农村部在前期已下发预警通知的基础上，于30日启动农业重大自然灾害三级应急响应。
根据应急响应要求，北京、天津、河北、山西、山东、河南等省市要加强应急值守，密切监测评估灾情，落实落细防汛救灾措施，要提前清理疏通沟渠，检修加固种养设施，排查安全隐患，准备应急排涝机具。
应急响应提出，相关地区要组派工作组和科技小分队包县包乡、进村入户，指导灾区及时抢排积水，加强分类管理，科学追肥，强化病虫害防控，促进植株尽快恢复正常生长，对受淹绝收田块因地制宜改种补种短生育期作物，最大限度减轻灾害损失。
(责编：赵竹青、陈键)
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