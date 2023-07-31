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工信部部长：支持国内企业深度参与全球产业分工和合作

2023年07月31日09:00 | 来源：中新社
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原标题：中国工信部部长：支持国内企业深度参与全球产业分工和合作

　　中国工业和信息化部党组书记、部长金壮龙30日表示，将支持国内企业深度参与全球产业分工和合作，促进内外产业深度融合，实现互利共赢。

　　2023中国产业转移发展对接活动（广西）30日在广西南宁开幕。金壮龙在会上发表视频致辞时作上述表示。

　　金壮龙指出，中国有世界最完整的产业体系和潜力最大的内需市场，做好产业有序转移工作，对促进区域协调发展，加快建设完整性、先进性、安全性的现代化产业体系，具有重要意义。

　　金壮龙表示，中国工业和信息化部将落实《制造业转移发展指导目录（2022年本）》，支持各地立足产业基础、发挥特色优势，有序承接、错位发展，打造更多支柱产业，形成更多具有核心竞争力的先进制造业集群和中小企业特色产业集群。

　　“深化产业对接，推动建立健全区域对接合作机制，支持地方高水平举办对接活动，促进产业、科技、金融、人才等深度融合，实现良性互动。”金壮龙表示，中国将持续开放合作，坚持“引进来”和“走出去”并重，更大力度吸引和利用外资，积极承接国际产业转移，高效集聚全球创新要素。

　　广西壮族自治区党委书记刘宁表示，广西有得天独厚的优越区位、融通中外的开放平台、丰富多样的资源物产、秀甲天下的美丽山水、多重叠加的优惠政策，是国内外产业转移的上佳之选、理想之地。广西愿与各方宾朋共享沿边临港新优势，共建产业合作新高地，共赢高质量发展新未来。

　　本次活动是2023中国产业转移发展系列对接活动的第三场，由工业和信息化部、广西壮族自治区人民政府共同主办，将举办一场综合活动、三场专题推介对接活动（中国—东盟产业合作区、重点发展产业、创新融合发展专题）和一系列投资考察活动，将围绕新能源汽车与机械装备、高技术船舶及海工装备、高端绿色家居、轨道交通等广西特色优势产业，开展地市推介、行业解读、供需对接、项目签约等活动。（张广权）

(责编：赵竹青、陈键)
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