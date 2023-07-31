原标题：第八届“创客中国”数字化转型中小企业创新创业大赛全国启动

为深入贯彻落实党的二十大精神，服务数字中国建设，进一步激发“双创”活力，树立“数转”典型，由工业和信息化部、财政部和全国工商联指导，工业和信息化部网络安全产业发展中心（工业和信息化部信息中心）与贵州省工业和信息化厅举办、全联城市基础设施商会承办的第八届“创客中国”数字化转型中小企业创新创业大赛即日起在全国正式启动，旨在鼓励企业数字化创新创业，推动企业数字化转型高质量发展，加快促进数字经济和实体经济深度融合。

据了解，该大赛预计在全国设置5大分赛区赛，进行报名、初赛和复赛，每个分赛区在9月16日前完成比赛，每个分赛区推荐10个项目共50个项目到大赛组委会，9月25-26日在贵州省进行决赛，通过线下路演、问答和评委现场打分的方式，分别评出企业组和创客组一二三等奖，一等奖1名、二等奖2名、三等奖5名，一等奖奖金10万元、二等奖奖金5万元、三等奖奖金2万元。决赛结束后。推荐企业组前5名、创客组前3名获奖项目进入全国500强备选名单。根据工信部《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》，专精特新“小巨人”企业认定标准，进入“创客中国”大赛全国500强企业组名单企业可满足“专精特新”创新直通车条件；进入“创客中国”大赛全国50强企业组名单企业可满足“小巨人”创新直通车条件。

数字化转型专题赛是第八届“创客中国”创新创业大赛新增重点专题赛事，也是“创客中国”首届企业数字化转型专题赛，该大赛主题为“聚焦数字化新技术、助力企业转型升级、服务数字经济发展”，宗旨是为了汇聚行业新方向，搭建交流展示平台，激发参赛企业的创新活力和发展潜力，发掘一批数字化领域的关键核心技术创新型项目，解决一批企业数字化转型领域需求和问题，孵化一批企业数字化转型创新创业企业和创客，为企业数字化转型标杆建设储备更多专业的技术人才，促进优秀项目（产品）落地，助力前沿科技和优秀创新成果转化，有力助推数字经济产业发展，助力工信部与财政部2022-2025年培育4000-6000家数字化转型样板企业的目标早日实现。

(责编：赵竹青、陈键)

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