人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

第八届“创客中国”数字化转型中小企业创新创业大赛全国启动

2023年07月31日09:00 | 来源：中国网
小字号

原标题：第八届“创客中国”数字化转型中小企业创新创业大赛全国启动

为深入贯彻落实党的二十大精神，服务数字中国建设，进一步激发“双创”活力，树立“数转”典型，由工业和信息化部、财政部和全国工商联指导，工业和信息化部网络安全产业发展中心（工业和信息化部信息中心）与贵州省工业和信息化厅举办、全联城市基础设施商会承办的第八届“创客中国”数字化转型中小企业创新创业大赛即日起在全国正式启动，旨在鼓励企业数字化创新创业，推动企业数字化转型高质量发展，加快促进数字经济和实体经济深度融合。

据了解，该大赛预计在全国设置5大分赛区赛，进行报名、初赛和复赛，每个分赛区在9月16日前完成比赛，每个分赛区推荐10个项目共50个项目到大赛组委会，9月25-26日在贵州省进行决赛，通过线下路演、问答和评委现场打分的方式，分别评出企业组和创客组一二三等奖，一等奖1名、二等奖2名、三等奖5名，一等奖奖金10万元、二等奖奖金5万元、三等奖奖金2万元。决赛结束后。推荐企业组前5名、创客组前3名获奖项目进入全国500强备选名单。根据工信部《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》，专精特新“小巨人”企业认定标准，进入“创客中国”大赛全国500强企业组名单企业可满足“专精特新”创新直通车条件；进入“创客中国”大赛全国50强企业组名单企业可满足“小巨人”创新直通车条件。

数字化转型专题赛是第八届“创客中国”创新创业大赛新增重点专题赛事，也是“创客中国”首届企业数字化转型专题赛，该大赛主题为“聚焦数字化新技术、助力企业转型升级、服务数字经济发展”，宗旨是为了汇聚行业新方向，搭建交流展示平台，激发参赛企业的创新活力和发展潜力，发掘一批数字化领域的关键核心技术创新型项目，解决一批企业数字化转型领域需求和问题，孵化一批企业数字化转型创新创业企业和创客，为企业数字化转型标杆建设储备更多专业的技术人才，促进优秀项目（产品）落地，助力前沿科技和优秀创新成果转化，有力助推数字经济产业发展，助力工信部与财政部2022-2025年培育4000-6000家数字化转型样板企业的目标早日实现。

(责编：赵竹青、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家发展改革委部署加大宏观政策调控力度等六方面任务
　　新华社北京7月30日电（记者陈炜伟、周圆）国家发展改革委30日召开2023年上半年发展改革形势通报会。会议提出了加大宏观政策调控力度、促消费扩投资、支持实体经济发展、深化改革开放、夯实经济安全根基、保障和改善民生等六方面任务。…
《中国海洋法治发展报告（2023）》在京发布
　　人民网北京7月30日电 （栗翘楚、韩鑫）7月30日，由交通运输部所属大连海事大学主办的《中国海洋法治发展报告（2023）》（以下简称《报告》）首发式在北京举行。 《报告》涵盖了中国海洋法治发展概述、海洋权益、海洋法治的政策与管理、海洋经济、海洋科技、海洋环境、海洋资源利用、海洋安全、船员管理与权益保障、海上交通安全、船源污染、海运反垄断、海商海事、港口、海洋外交、国际海洋治理、国际海洋法治热点问题等17个方面的法治发展情况。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部