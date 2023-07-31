原标题：科技部：以更大力度推进科研助理岗位开发落实

近几年的毕业求职季，大学生们多了一个选择——成为一名科研助理，转而从事科研项目辅助研究，实验（工程）设施运行维护，实验技术、科技成果转移转化，以及学术助理和财务助理等工作。

这一变化源于三年前的一则通知。2020年6月，科技部、教育部等六部门联合印发通知，支持高校、科研院所和企业在所承担的各类国家科技计划（专项、基金等）项目中，面向高校毕业生设立科研助理岗位。

三年来，高校毕业生中有数十万人走上了科研助理岗位。仅2022年，科研助理岗位就吸纳了17.9万人就业，其中应届高校毕业生15万人。

健全工作机制形成强大合力

科研助理既是吸纳高校毕业生就业的重要手段，也是深化科技管理改革、构建与科技计划相适应的专业化支撑队伍的重要举措，更是提升高校、科研院所、企业创新能力的有效途径。

开发落实科研助理岗位的重要性不言而喻。截至2023年7月中旬，我国已完成科研助理岗位发布14万个，落实超6万人。

“科技部党组高度重视就业工作，切实发挥科技创新促进高校毕业生就业创业的作用，将开发科研助理岗位吸纳高校毕业生就业作为落实中央稳就业工作部署的重要政策举措。”科技部成果转化与区域创新司副司长吴家喜说。

根据中央教育工作领导小组会议部署要求，科技部联合教育部等部门加强部署动员，各地方科技管理部门和国家高新区大力推进，各类创新主体积极行动，科研助理岗位开发和落实工作紧锣密鼓地展开。

健全工作机制、加强顶层设计成为当务之急。科技部成果转化与区域创新司联合火炬中心成立科研助理岗位开发工作专班。与此同时，科技部联合教育部、财政部等部门形成《关于落实中央教育工作领导小组会议要求 做好科研助理岗位开发的工作方案》，明确工作思路和主要任务，并进一步细化任务安排，压实工作责任，进而形成各部门、各地区工作的强大合力。

一分部署，九分落实。科技部随即出台一系列政策文件，并组织动员起来，强调统筹科技研发、高新技术企业、高新技术产业和科研助理岗开发工作，强化央地协同，挖掘岗位资源，做实做细服务。

6月8日，科技部召开视频会议，就各地方科技管理部门和国家高新区开发科研助理岗位吸纳高校毕业生就业有关工作进行动员部署，强调要充分认识科研助理工作的重要意义，创新方式方法，保质保量、不折不扣完成工作任务。

6月13日，科技部印发《关于做好科研助理岗位开发和落实任务安排工作的通知》，从多渠道开拓科研助理岗位、明确各地方任务指标、拓展科研助理岗位经费支持范畴等方面细化工作进度要求。

一个月后，科技部会同教育部、财政部等七部门印发《关于做好科研助理岗位开发和落实工作的通知》，从国家层面、国家高新区和自创区、发挥地方积极性三个方面部署具体任务。

“在发挥国家科技计划项目和创新基地平台依托单位的引领作用的基础上，积极利用地方等各级科技计划项目、基地平台等设立科研助理岗位。”吴家喜表示，同时，充分挖掘非科技计划项目岗位资源，鼓励高校、科研院所、科技企业等积极开发科研助理岗位。

科研助理岗位开发和落实工作还注重第一时间细化分解任务指标，综合考虑各地方及各国家高新区经济体量、高新技术企业数、国家科技计划项目承担情况、可支配财力情况等，确定各地方科技管理部门和国家高新区科研助理岗位开发任务指标。

按照科研经费管理改革有关政策，科研项目结余资金留归项目承担单位使用。这意味着，单位可按规定统筹利用科技计划项目结余资金等，用于科研助理岗位经费支出。

挂图作战明确任务和时限

一系列文件密集出台，不仅强化了对科研助理岗位的支持力度，还拓展了经费支持范围。科技部会同相关部门做好政策宣讲及支撑服务，推动各地结合实际研究制定科研助理岗位补贴、住房补贴等系列政策措施，举办全国科研助理招聘直播带岗活动，营造良好社会氛围，有效推动岗位落实。

国家积极部署，地方迅速行动起来。各地纷纷出台了推进科研助理岗位开发和落实工作的相关政策文件，加强服务保障措施。

比如，武汉东湖高新区对开发落实科研助理岗位的企业，在人社部政策基础上，再给予3000元/人的补贴；山东部分高新区从人才公寓、住房补贴等方面对科研助理岗位出台扶持政策；广东要求当前申报的相关科技项目要填报开发科研助理岗位计划，并将各地开发岗位任务完成情况作为科技创新考核等工作的重要考量因素……

值得一提的是，科技部还建立定期调度工作机制，及时跟踪掌握各地方科技管理部门和国家高新区岗位开发、落实等目标完成情况。

7月7日，科技部成果转化与区域创新司组织召开科研助理推进工作调度会议，聚焦重点区域和高新区，跟踪督促工作进度，并要求各地科技管理部门于8月底前分六批次报送科研助理岗位开发和落实的工作进展情况。

不仅如此，科技部还编制了科研助理岗位系列政策解读，近期会同科技日报社、相关地方开展科研助理系列报道，营造了良好的社会氛围。

“下一步，科技部将加强与各部门、各地科技管理部门和国家高新区的协同配合和工作调度，紧盯重点区域，将各地科研助理岗位需求推送给更多的应届高校毕业生。”吴家喜说。

记者了解到，后续，科技部将继续与部分重点地区、国家高新区召开工作调度会，及时根据进度并协调解决落实过程中的相关问题。同时，引导各地方加强科研助理岗位宣传力度，增强科研助理岗位的吸引力；坚持一周一调度工作机制，及时掌握工作进展，总结好的做法、成效经验，确保8月底前高质量完成科研助理岗位开发工作。

(责编：赵竹青、陈键)

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