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年轻血液可将年老小鼠寿命延长5%

2023年07月31日09:08 | 来源：科技日报
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原标题：年轻血液可将年老小鼠寿命延长5%

　　美国杜克大学和哈佛大学的联合研究团队，通过手术将20个月大的小鼠与其他同年龄的小鼠或3个月大的小鼠连接在一起3个月，然后将它们分离，并测量其寿命。结果发现，年轻小鼠的血液能延长年老小鼠的寿命，证明了年轻血液的恢复作用。相关论文刊发于7月27日出版的《自然·衰老》杂志。

　　此前有几项研究发现，将年老和年幼老鼠通过手术缝合在一起，使它们的血液流入彼此体内，这一“共生”过程能恢复年老小鼠大脑、肝脏和肌肉的活力，但能否延长其寿命还是未知数。

　　为找到答案，研究团队开展了新研究。结果发现，与年轻小鼠结合的年老小鼠多活了6周，寿命延长约5%。如果能将人的寿命提高5%，意味着人能多活四五年。不过，他们也指出，这种效果比限制热量摄入所达到的效果要小，限制热量可使小鼠的寿命延长27%。

　　研究人员解释说，产生这些抗衰老作用的原因可能是年轻小鼠的血液中含有具有再生特性的细胞、蛋白质或其他成分，当它们流入年老小鼠体内时，这些成分起到恢复活力的作用。另一种可能性是，年轻小鼠更健康的肾脏和肝脏可过滤或者稀释年老小鼠的血液，有助于去除其中与衰老相关的有害成分。（记者刘霞）

(责编：赵竹青、陈键)
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