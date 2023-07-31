人民网北京7月31日电 （记者李栋）据中央气象台预报，今年第6号台风“卡努”已于28日在菲律宾以东洋面生成，预计于8月2日在浙江沿海登陆。为此，农业农村部部署今年第6号台风“卡努”防御工作，确保广大农（渔）民生命财产安全和农业生产安全。

据气象预报，“卡努”强度将逐渐增强，最大强度可达强台风级，7月31日夜间至8月1日早晨进入我国东海海域，预计于2日在我国沿海登陆。

“第5号台风‘杜苏芮’经过的地区农田土壤水分已饱和，台风‘卡努’的接踵而至，且登陆间隔较短，影响区域重叠，将给农业生产带来严重影响。”气象专家表示。

针对台风的连续影响，农业农村部再次紧急部署台风防御工作，相关负责人表示，要从加强监测预警、科学组织防御、狠抓生产自救、精准指导服务等多方面入手，立足抗灾夺丰收，克服连日应对台风“杜苏芮”可能出现的歇口气、人员缺位、工作松懈等问题，确保责任到人、措施到位，保障广大农（渔）民生命财产安全和农业生产安全。

加强监测预警。该负责人表示，加强与气象、应急、水利、海洋等部门的沟通会商，紧盯台风“卡努”移动路径、强度和天气、海浪变化，分析研判对农业生产的影响，及时发布预警信息。“充分利用广播、电视、报纸、手机、网络等，及时宣传台风防范措施。第一时间将灾害预警信息通知到相关海域的渔船和人员，养殖设施生产经营者，及时报告渔船进港、渔民撤离上岸、渔政船待命等防御准备情况。”

科学组织防御。立即动员相关海域作业渔船和养殖人员尽快回港或就近避风、避浪，及早加固维护渔港设施和堤坝，确保人员生命安全。

狠抓生产自救。分作物来看，玉米等高秆作物遭遇台风倒伏后，要及时扶正培土，通过抢排积水、喷施叶面肥，促进植株尽快恢复生长；对受淹的水稻，要及时查苗洗苗扶苗，加强肥水管理。

精准指导服务。通过组派专家组和科技小分队，深入生产一线蹲点包片、巡回指导，调查评估灾情，提高关键技术到位率。搞好种子、种苗、种畜及化肥、农药、疫苗等生产资料调剂调运，满足灾后生产恢复需要。

(责编：王连香、吕骞)

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