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7月份制造业PMI继续回升 经济延续恢复发展态势

2023年07月31日09:48 | 来源：人民网
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人民网北京7月31日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布数据显示，2023年7月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.3%，非制造业商务活动指数为51.5%，综合PMI产出指数为51.1%。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，7月份，制造业采购经理指数比上月上升0.3个百分点；非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数均连续7个月位于扩张区间，我国经济延续恢复发展态势。从市场预期看，制造业生产经营活动预期指数和非制造业业务活动预期指数分别为55.1%和59.0%，均位于较高景气区间，企业信心总体稳定。

制造业采购经理指数继续回升

图片来源：国家统计局官网

图片来源：国家统计局官网

7月份，制造业PMI连续两个月小幅回升，调查的21个行业中有10个位于扩张区间，比上月增加2个，制造业景气水平总体持续改善。

生产指数保持扩张。生产指数为50.2%，与上月基本持平，保持在扩张区间，新订单指数为49.5%，比上月上升0.9个百分点，表明制造业生产经营活动稳定，市场需求景气度有所改善。从行业看，石油煤炭及其他燃料加工、化学纤维及橡胶塑料制品、专用设备、铁路船舶航空航天设备、计算机通信电子设备等行业生产指数和新订单指数均高于临界点，产需同步扩张。

价格指数继续回升。主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为52.4%和48.6%，比上月上升7.4和4.7个百分点，其中主要原材料购进价格指数升至扩张区间，制造业生产用原材料价格总体水平有所上升。从行业看，农副食品加工、石油煤炭及其他燃料加工、黑色金属冶炼及压延加工等行业主要原材料购进价格指数升至60.0%以上，部分原材料采购价格上涨明显。

小型企业景气水平有所改善。大型企业PMI为50.3%，与上月持平，继续位于扩张区间，对制造业总体支撑作用显著。大型企业生产指数和新订单指数分别连续7个月和3个月位于扩张区间，产需保持增长。中型企业PMI为49.0%，比上月上升0.1个百分点；小型企业PMI为47.4%，比上月上升1.0个百分点，景气水平有所改善。

预期指数升至较高景气区间。生产经营活动预期指数为55.1%，比上月上升1.7个百分点，表明随着促进民营经济发展壮大、扩内需促消费等一系列政策出台，市场发展积极因素不断增多，企业信心有所增强。特别是消费品行业生产经营活动预期指数今年以来始终高于55.0%，本月升至58.0%，企业对近期行业发展预期向好。

从全球范围看，7月份美国和欧元区制造业PMI初值分别为49.0%和42.7%，继续位于临界点以下，欧美等主要经济体制造业持续收缩。虽然本月我国制造业PMI回升至49.3%，但调查中一些企业反映，当前外部环境复杂严峻，海外订单减少，需求不足仍是企业面临的主要困难。

非制造业商务活动指数仍在扩张区间

图片来源：国家统计局官网

图片来源：国家统计局官网

7月份，非制造业商务活动指数为51.5%，比上月下降1.7个百分点，非制造业继续保持扩张。

服务业延续恢复发展态势。服务业商务活动指数为51.5%，比上月下降1.3个百分点，仍位于扩张区间，服务业业务总量继续增长，但增速有所放缓。从行业看，在暑期消费带动下，居民休闲消费和旅游出行有所增加，铁路运输、航空运输、住宿、餐饮、生态保护及公共设施管理、文化体育娱乐等行业商务活动指数均位于55.0%以上较高景气区间，市场活跃度明显提升；服务业新动能持续释放，电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务等行业商务活动指数均高于60.0%，企业经营活动加快，业务总量持续扩张。从市场预期看，业务活动预期指数为58.7%，保持较高运行水平，在调查的21个行业中，除房地产业外，其他行业业务活动预期指数均位于景气区间，服务业企业信心较为稳定。

建筑业保持扩张。建筑业商务活动指数为51.2%，比上月下降4.5个百分点，仍位于扩张区间，表明受高温多雨等不利因素影响，近期建筑业施工进度有所放缓。从市场预期看，业务活动预期指数为60.5%，比上月上升0.2个百分点，表明虽然建筑业景气水平有所回落，但多数企业仍对建筑业发展保持乐观。

综合PMI产出指数持续扩张

7月份，综合PMI产出指数为51.1%，比上月下降1.2个百分点，仍位于扩张区间，表明我国企业生产经营活动总体继续保持扩张。构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为50.2%和51.5%。

(责编：杨曦、吕骞)
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