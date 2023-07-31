7月29日，英特尔大湾区科技创新中心于深圳市南山区开幕。活动上，6家首批入驻企业现场签约，并加入英特尔大湾区科技创新中心创新加速营。英特尔市场营销集团副总裁兼中国区总经理王稚聪与首批6家企业签署合作项目备忘录。

开幕仪式（受访者供图）

据悉，英特尔大湾区科技创新中心位于深圳市南山区，是由深圳市南山区政府与英特尔共同打造，由深圳极市科技有限公司运营管理的创新交流平台。该创新中心依托南山区的区位、产业及政策资源优势，整合英特尔的创新技术、全栈产品组合和开放的生态系统，汇聚广大合作企业的创新活力，致力于成为国内领先、国际一流的创新高地。

英特尔公司高级副总裁、英特尔中国区董事长王锐表示：“通过英特尔大湾区科技创新中心这一创新交流平台，我们将进一步发挥英特尔的技术和生态优势，与合作伙伴联手推动更多满足本土需求的应用创新落地，助推大湾区乃至全国新兴产业融合发展，建设面向未来的创新生态和新型产业集群，助力数字经济发展。”

据介绍，创新中心将聚焦人工智能、芯片应用开发、边缘计算、数字化发展等领域，汇聚产业链上下游生态资源，围绕应用创新转化、加速孵化、成果展示、技术支持和培训五大领域展开工作。英特尔与合作伙伴成立联合实验室，推动IC产业、绿色低碳、智慧交通等领域的应用创新成果的落地与产业化。联合实验室包括：智能座舱创新实验室、绿色低碳节能IT解决方案创新实验室、PC/服务器领域芯片发展创新实验室、云边产品创新实验室和智慧交通创新实验室。

此外，创新中心将为区域内高质量科创企业提供全方位的一站式企业孵化和赋能服务，面向不同发展阶段企业给予对应资源、技术等方面的支持。创新中心以英特尔已有技术及生态资源，为入驻企业提供市场推广、渠道和产业对接、项目合作等支持和服务。创新中心将提供基于英特尔产品和解决方案的技术辅导和支持，提供极视角算法商城、极市平台和工具支持。创新中心也将基于英特尔产品技术平台和丰富的培训资源，携手合作伙伴开发课程和培训体系。

英特尔大湾区科技创新中心展示区（受访者供图）

英特尔方面表示，希望整合资源，更贴近中国客户与合作伙伴的需求，通过建设开放的生态，以更快的速度，提供适合本土的全面解决方案和服务，为粤港澳大湾区乃至全国数字经济发展贡献价值。

(责编：曹淼、李源)

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