原标题：深入推进高质量发展 加快世界一流再保险集团建设 中再集团召开2023年度半年工作会议

7月28日，中再集团2023年度半年工作会议在京召开。中再集团党委书记、董事长和春雷作题为《强化党建引领 深化改革创新 加快推进世界一流综合性再保险集团建设》的讲话，中再集团党委副书记、副董事长、总裁庄乾志作2023年上半年经营管理工作报告，中再集团党委委员、纪委书记肖笠作题为《提升监督质效 强化制度建设 为集团公司“三步走”战略提供有力保障》的讲话，集团公司党群工作部、经营规划管理部分别作中再集团2023年上半年党建工作情况汇报及经营情况分析。

会议指出，2023年上半年，全面落实党的二十大精神，扎实开展主题教育，狠抓经营管理，党建与经营工作齐头并进，取得了较好成效。

一是高质量党建再上新台阶。主题教育扎实推进，各级党组织有力推动，全体党员积极投入，广大员工热情支持，集团公司第一批主题教育取得阶段性成果。党建“领航工程”开局起势，扎实推进“基层党建规范年”，着力构建具有中再特色的党建工作新格局。扛稳压实管党治党政治责任，认真贯彻落实中央八项规定精神，深化纠治“四风”，推动全面从严治党向纵深发展。

二是服务国家战略展现新作为。积极践行金融工作的政治性人民性，上半年，服务国家战略相关领域风险保障人民币57万亿元，同比增长21%，服务健康中国9171万人次，同比增长54%。组建国内首个“专精特新”专项再保险合约，“一带一路”风险保障达到人民币1200亿元，战略性深化“惠民保”业务发展和研究，挖掘商圈、医卫等场景，推出餐饮综合保障等一批定制产品。

三是高质量发展迈出新步伐。全面践行“稳中求进、价值提升”工作总基调，经营业绩全面提升，为达成年度经营目标奠定了良好基础。数字化转型持续加速，发布数字化转型的拓扑图和路线图，“一体两翼”布局加快推进。着力优化风险偏好体系，全面风险管理不断深化，集团系统整体风险稳健可控。

四是人才队伍建设呈现新风貌。围绕建设世界一流战略目标，深入推进“五个一”工程，充实加强集团公司高管团队，优化补充子公司领导班子，开展“领英计划”培训培养优秀年轻干部，统筹加强干部交流，持续推动集团系统干部人才队伍建设。

会议强调，到2035年，将中再集团建设成为中国特色鲜明、战略作用突出、专业优势明显、市场地位凸显的世界一流综合性再保险集团，是基于中再初心使命所作出的战略性安排，是凝聚中再集团团结奋斗力量的旗帜，必须坚持一张蓝图绘到底。2023至2024年是至为关键的蓄势发力期，要迈好“三步走”战略的第一步，必须将这两年贯通部署、一体推进。在下半年工作中，要切实做好“五个坚定不移”：坚定不移强化党建引领，坚定不移推进战略先导，坚定不移提高再保险功能地位，坚定不移深化集团系统改革创新，坚定不移加快数字化转型。

会议指出，下半年，中再集团要持续强化政治引领，加强党的建设，锐意改革创新，紧盯年度目标任务，凝心聚力，奋力谱写中再集团高质量发展新篇章。

一是持之以恒全面加强党的建设，持续把主题教育引向深入，持续深化“基层党建规范年”，持续推动全面从严治党向纵深发展。二是全面提升服务国家战略和实体经济的质效，坚定扛起服务“国之大者”的金融职责，深刻把握保险再保险在中国式现代化建设中的功能定位，发挥主业优势，进一步发挥中央金融企业头雁功能。三是全面突出战略发展导向和改革创新导向，继续完善战略引领的顶层设计，加强整体谋划，统筹推进集团系统改革创新。四是坚决落实好“规模有增长、承保有效益、投资要稳健”的总体经营要求，坚守理念不变、坚持方向不偏、确保力度不减，全面达成年度经营目标。五是加快推动数字化转型工作，做好数字化转型组织及机制保障，加快推进科技赋能相关工作，继续加强信息安全工作。六是持续完善风控合规管理体系，推进综合风险管理能力建设，深化重点领域风险防控，推进系统工具建设，提升风控合规质效。七是围绕系统“一盘棋”强化干部人才队伍建设，持续抓好机制建设，统筹抓好干部交流和培训培养，不断厚植中再事业发展的人才根基。

会议分析了上半年经营情况，深入研判了当前形势和机遇挑战，提出了下半年经营管理工作总体目标和工作重点。

一是坚定信心、狠抓落实，全力推动年度经营目标达成。要加强对标对表，积极把握行业机遇，不断提升可持续发展能力。同时，要强化集团系统内战略协同，充分发挥集团优势，提升工作质效。二是着力增强战略、资本和经营统筹等条线引领能力。围绕建设“世界一流”目标，持续强化战略引领能力，强化资本闭环管理，以系统思维加强经营统筹管理。三是加快推进数字化转型的体制机制落地。完善形成系统内跨机构协同的数字化转型推进工作机制、数据治理机制，不断夯实转型基础。四是加强国际化战略布局和国际统筹管理。深化国际布局研究，持续提升国际经营管理能力，密切跟踪研判国际再保险市场发展趋势和极端气候影响，探索完善集团境外机构管控机制。五是持续加强精细化运营管理。重点对人力资源和组织绩效、资产负债、财务资金、风险合规等方面工作加强管理。

会议指出，中再集团进行了有益探索、取得了初步成效，下半年要持之以恒推动全面从严治党向纵深发展，为中再集团高质量发展“三步走”提供坚强保障。一是坚持高站位高标准，加强政治建设，落实立行立改工作任务，全力做好反馈意见集中整改。二是坚持重保障促落实，在善作善成中提升监督质效，突出监督重点，督促推动重大决策部署落实，健全完善监督合力工作机制，强化闭环管理。三是坚持抓源头利长远，在从严从实中强化制度执行，有计划、有重点地开展制度梳理和宣导讲解，提高制度规定的针对性、实用性，加强对制度执行情况的督导检查。

此次会议，各子公司党委书记围绕上半年党建和经营工作情况及下半年重点工作举措进行发言，集团公司对系统优秀共产党员、优秀党务工作者、先进基层党组织和抓基层党建规范化示范点进行表彰。

中再集团党委副书记、监事长朱海林主持会议并作总结讲话。集团公司党委、董事会、监事会、总裁室成员，各子公司班子成员，集团公司部门级人员现场参会。系统其他相关人员通过视频方式参会。

(责编：董童、李源)

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