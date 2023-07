张玉峰

外语主播姜秋月在东海水晶跨境电商交易中心直播。 人民网 范尧摄

"Hello everyone,welcome to my live stream."7月25日晚9点,在江苏连云港东海水晶跨境电商交易中心,姜秋月准时上线开播。大学毕业一年,凭借英语专业优势,她的粉丝量已经突破了5000,他们大多来自“一带一路”沿线国家。

和姜秋月一样,从东海水晶跨境电商交易中心成长起来的外语主播,这4年来已有1623人。他们活跃在东海县规模不等的水晶超市,通过共享直播间开启了东海水晶的“跨国之旅”。

位于新亚欧大陆桥东桥头堡西行第一县的东海,有“中国水晶之都”之称,境内发现各类矿产37种,其中水晶储量30万吨、石英储量3亿吨。当地拥有各类水晶加工企业3400多家,实现年产3000万件水晶首饰、500万件水晶工艺品,从事水晶加工、营销及配套服务的产业大军多达30余万人,已成为全球最大的水晶集散地。正因为此,“买全球卖全球”的故事,几乎每天都在这里发生。

货轮从巴西桑托斯港出发,经过50天的远洋航行,抵达江苏连云港港。东海县曲阳镇兴西村的宋峰,等来了新采购的一批白水晶原料。卸车、验货,宋峰拿起手电筒,仔细查看石材的透光度。片刻之后,一声“好”字拖出长长的尾音,他对这批进口的原料很满意。

“加工出来的水晶球、水晶柱等产品销往亚欧多个国家,生意很不错。”宋峰说,能有这样的发展,得益于“一带一路”倡议下跨境电商的发展。

宋峰所在的兴西村,2020年由村党总支书记赵中刚领头筹建了“兴西村水晶电商产业园”,随后又建了多个跨境直播培训基地。村民们通过学习培训,摇身一变成为带货主播。“目前全村水晶年产值线上加线下超过10亿元,其中跨境电商年产值3亿多元。”赵中刚说。

跨境电商带来无限商机,东海县电商协会副会长仲海兵对此也深有体会。不同于过去,水晶产品只通过经销商或者展会线下销售,他从2016年开始进行跨境电商直播,“朋友圈”逐步扩大到了新加坡、马来西亚等东南亚国家。如今,其团队年销售额达到七八千万元。

正在精雕细琢中的水晶工艺品。 人民网 范尧摄

上个月,越南的阿赞专程赶来拜访仲海兵。“跨国网友见面”,仲海兵带他参观了东海水晶博物馆,观摩水晶加工的全过程。一番下来,阿赞更坚定了他从事这一行的信心,决定回国扩大水晶店铺的规模。

“从最初单纯的水晶销售,到如今互动频繁的文化艺术交流,直播不再只是展示商品。”在仲海兵看来,“一带一路”之于东海,不止是经贸往来,还延伸到更广泛的文化艺术领域,“要将博大精深的中国文化通过互联网介绍给更多海外友人”。

文化与产业的碰撞,让东海水晶成为这片土地最鲜明的符号,也让更多人将发展的目光锁定这里。自2019年起,越来越多的水晶商户、大学生回乡创业人员、归国务工回乡人员当起了主播。这些年来,东海县培育水晶电商人才6000余人,并建成东海直播电商产业园、跨境电商交易中心、水晶电商双创基地等平台。仅2022年,东海县水晶销售额就突破340亿元,其中跨境电商交易额达到35亿元。

依托连云港港口放大“向东”优势,通过新亚欧大陆桥发掘“向西”潜力。面对新的发展机遇,东海县正积极探索国际产业合作、科技合作、资本合作,做强硅工业、食品工业等主导产业,做优水晶、温泉等特色产业,致力与“一带一路”沿线国家和我国中西部地区在更宽领域、更高层次进行交流合作。

已是深夜11点,姜秋月还在用流利的英语与粉丝们互动。“因为水晶,我在直播中结识了不少朋友,他们也期待能来东海走一走、看一看。”姜秋月说,希望用所学之长,让更多璀璨夺目的东海水晶“飞”往世界各地。

