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发改委：强化支持民营经济发展壮大的工作激励

2023年08月01日11:18 | 来源：人民网
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人民网北京8月1日电 （记者王震）8月1日，国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、科技部、中国人民银行、税务总局、市场监管总局、金融监管总局等8部门发布《关于实施促进民营经济发展近期若干举措的通知》（以下简称《若干举措》）。国家发展改革委体制改革综合司司长王善成在专题新闻发布会上表示，《若干举措》将进一步落实激励约束，强化支持民营经济发展壮大的工作激励。

王善成介绍，7月19日，中共中央、国务院公开印发了《关于促进民营经济发展壮大的意见》（以下简称《意见》）。这次若干举措重点是围绕《意见》的贯彻落实，在《意见》基础上进一步深化细化实化相关政策措施。

一是进一步压实主体责任。《若干举措》在提出具体举措的同时，也确定了每项任务的落实分工，压实责任，明确了“谁来干”，让民营企业明白遇到问题时“该找谁”。比如，针对民营企业反映强烈的拖欠账款问题，文件明确由工信部牵头推动解决，国家发改委、财政部、审计署、国资委、市场监管总局等部门参加这项工作。其中特别提出，由审计部门接受民营企业反映的欠款线索，加强审计监督，让民营企业清清楚楚地知道被拖欠账款可以向什么部门反映。

二是进一步明确落实细节。《意见》作为中央文件，主要指出了政策方向，《若干举措》则进一步明确政策的细节，指导举措的具体操作落地。比如，《意见》提出了鼓励民营企业“开展关键核心技术攻关，按规定积极承担国家重大科技项目”这一要求，《若干举措》进一步列明了支持民营经济牵头承担科技攻关任务的具体领域，即工业软件、云计算、人工智能、工业互联网、基因和细胞医疗、新型储能等六个领域，政策范围更加明确，操作性大大增强。

三是进一步推出加强举措。《若干举措》在《意见》基础上，提出了更有力的举措，是对既有举措的深化和加强。比如，《意见》提出，“畅通民营企业职称评审渠道”，《若干举措》进一步明确，“赋予民营企业职称评审权，允许技术实力较强的规模以上民营企业单独或联合组建职称评审委员会，开展自主评审”。再如，《意见》提出，“不得将政务服务事项转为中介服务事项”，《若干举措》进一步提出，“建立涉企行政许可相关中介服务事项清单管理制度，未纳入清单的事项，一律不再作为行政审批的受理条件。将中介服务事项纳入各级一体化政务服务平台，公开接受社会监督”，以更大的力度扎实推进，确保政策目标不落空。

四是进一步落实激励约束。《若干举措》强化支持民营经济发展壮大的工作激励，特别提出，“将各地区落实支持民营经济发展情况纳入国务院年度综合督查，对发现的问题予以督促整改，对好的经验做法予以宣传推广”。此外，还提出“设立中央预算内投资促进民间投资奖励支持专项，每年向一批民间投资增速快、占比高、活力强、措施实的市县提供奖励支持”。通过奖励先进，树立榜样，调动各方支持民营经济发展壮大的积极性。

(责编：王震、吕骞)
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