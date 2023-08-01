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抖音直播公示不良PK治理成果 处罚账号11余万

2023年08月01日13:47 | 来源：中国新闻网
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原标题：抖音直播公示不良PK治理成果 处罚账号11余万

　　近日，抖音直播发布第二十期“不良直播PK内容”治理公示。公示显示，2023年7月1日以来，抖音直播已对存在违规的110991个账号进行处罚，并无限期回收1059个账号直播权限。其中，不乏超百万粉丝的主播账号。

　　公示显示，抖音直播将针对叫嚣引战、恶意炒作、低俗惩罚等十大不良PK内容进行重点治理。公告特别指出，平台严禁在直播PK中进行刺激性互动游戏，或刻意制造低俗、恶俗PK氛围，进行低级趣味惩罚游戏等违规行为。

　　对于违反直播间社区规范行为的主播，抖音直播将根据行为严重程度、主观恶意程度以及造成的影响给予警告停播、回收直播权限等处罚。对于反复违规并造成不良社会影响的账号，平台将无限期回收直播权限并公示通报，相关公会也将被警告公示、冻结权益直至清退。

　　过去一段时间，抖音直播持续治理“不良直播PK内容”等违规行为，并定期公示。抖音直播相关负责人表示，平台致力于为用户提供丰富多元的内容，也将持续严格治理不良内容及违规行为，并对治理结果进行定期公示。抖音直播将与主播一起推动行业健康发展。

　　过去一年，抖音直播陆续开展了打击诱导未成年人打赏、不良直播PK、诈骗黑色产业链等多项整治行动。无限期禁播百万粉丝主播数十名。

(责编：曹淼、李源)
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