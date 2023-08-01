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首期印尼工业化职业培训在苏州开班

2023年08月01日14:19 | 来源：人民网
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人民网北京8月1日电（记者许维娜）记者日前从国家发展改革委获悉，7月26日，首期印尼工业化职业培训在苏州工业园区职业技术学院开班。约290名来自印尼的职业教育教师和技术工人将接受为期近1个月的培训，课程涉及人工智能和机器人技术、工业互联网、新能源汽车等9个专业。

记者了解到，2022年11月，国家发展改革委同印尼海洋与投资统筹部签署《关于工业化职业培训的谅解备忘录》，就加强工业领域技能交流和经验分享，推动中印尼工业化合作高质量发展达成共识。

据悉，印尼工业化职业培训由国家发展改革委国际合作司指导，国家发展改革委国际合作中心主办，北京陈江和公益基金会支持。

(责编：孙红丽、吕骞)
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