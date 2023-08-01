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第五届民营经济法治建设峰会在京举行

2023年08月01日14:19 | 来源：人民网
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第五届民营经济法治建设峰会在京举行。受访方供图

第五届民营经济法治建设峰会在京举行。受访方供图

人民网北京8月1日电 （记者夏晓伦）7月31日，由全国工商联主办，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部、中国法学会支持的第五届民营经济法治建设峰会在京召开。

最高人民法院党组书记、院长张军指出，做实依法保护，加大涉企积案清理力度，保护守信践诺、弘扬契约精神，以法治的确定性稳定市场预期、增强发展信心。做实全面平等保护，亮明诚信守法经营受激励、失信违法行为受惩戒、一时遇到困难给支持的司法态度，充分激活释放民营经济发展动力。做实既“真严管”又“真厚爱”，坚持治罪与治理并重，深化涉案企业合规改革，将末端处理与前端治理有机结合，既救治本企业更警示全社会，让民营经济发展之路走得稳走得远。

最高人民检察院党组书记、检察长应勇指出，司法机关服务民营企业发展关键是要严格依法办案、公正司法，真正做到对各类市场主体一视同仁对待、依法平等保护。检察机关将坚持“高质效办好每一个案件”，依法惩治和预防民营企业内部人员实施的侵害企业利益犯罪，在法治轨道上持续深化涉案企业合规改革，加强知识产权综合司法保护，加大对相关诉讼活动和涉产权刑事强制措施的监督力度，依法办理涉企控告申诉案件，切实维护司法公正，依法平等保护民营企业产权和企业家合法权益，更好地运用法治力量推动民营企业发展壮大。

全国政协副主席、全国工商联主席高云龙指出，各级工商联、商会和广大民营企业家要从高处看，准确把握民营经济法治建设在建设法治中国、推进中国式现代化中的新坐标新使命；要在实处落，全面激发民营企业家建设法治民企、加强合规管理的新担当新活力；要向宽处行，奋力开创工商联与公检法司机关沟通联系的新机制新格局。要继续聚焦民营企业的新需求新期盼，以高质量的法治服务护航民营经济迈向更加广阔的舞台。

司法部党组书记、部长贺荣指出，司法部将坚持依法平等保护，有针对性开展法治督察，强化促进民营经济发展的法律制度供给，加大涉企行政执法监督力度，畅通涉企行政复议渠道，推进严格规范公正文明执法，深化“万所联万会”“律企携手同行”等活动，立足律师、公证、仲裁、调解、法治宣传等职能，为民营企业发展提供专业精准、便捷高效的法律服务，促进民营经济高质量发展。

公安部党委委员、副部长徐大彤介绍了全国公安机关坚持依法严打突出犯罪、坚持严格公正文明执法、坚持深化公安行政管理服务改革取得良好成效的有关情况。他表示，坚决打击破坏企业正常生产经营秩序的违法犯罪活动，不断提升执法水平和执法公信力，持续优化民营企业发展环境，为民营经济高质量发展提供更加优质的服务、更加有力的保障。

中国法学会党组成员、副会长兼秘书长张鸣起表示，将充分发挥法治智库作用，通过课题研究、学术论坛、理论文章等，加强对民营经济健康发展重大理论和实践问题的学习研究，为促进民营经济发展壮大提供理论支持和智力服务。组织动员广大法学法律工作者精准对接民营企业的法律需求，结合各地民营经济发展特点，开展好首席法律咨询专家等工作。积极开展法律咨询、矛盾纠纷预防化解工作，靠前做好法律服务。为持续优化民营经济发展环境、强化民营经济发展法治保障、促进民营经济做大做优做强、实现高质量发展，贡献更多力量。

峰会上，展示了年度民营经济法治建设“十大护航行动”，举行了民营企业产权司法保护协同创新百佳实践单位代表颁证仪式，推出了依法保护民营企业产权和企业家权益系列典型案例，发布了法治民企报告（2022-2023）。

 

(责编：孙红丽、吕骞)
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