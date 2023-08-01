人民网北京8月1日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，铁路暑运自7月1日拉开帷幕，至7月31日时间过半，全国铁路旅客发送共完成4.06亿人次、日均1310万人次，国家铁路货物发送共完成3.24亿吨、日均1045万吨，客货运输保持高位运行，铁路运输安全平稳有序。

国铁集团运输部负责人介绍，暑运以来，旅客群众出行需求旺盛，铁路探亲流、旅游流、学生流交织叠加；各地开启迎峰度夏模式，电煤等重点物资运输保供任务十分繁重。铁路部门坚持以人民为中心的发展思想，高效统筹客货运输组织，精心制定列车开行方案，千方百计增加运力，提升服务品质和运输效率，全力满足人民群众出行和物流服务需求，为国民经济持续恢复提供有力支撑。

一是增加客运能力供给，满足旅客出行需求。全国铁路于7月1日同步实施新的列车运行图，路网整体效能进一步提升，为暑期旅客运输提供保障。暑运以来，全国铁路日均开行旅客列车10169列，较2019年同期增长14.2%。根据12306客票预售和候补购票大数据动态分析，灵活增开旅客列车，通过动车组重联运行、普速旅客列车加挂车厢等方式，有效增加京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等热门地区和杭州、西安等主要旅游城市间的运力投放。新成昆铁路、京唐城际铁路、兴泉铁路、渝厦高铁长沙至益阳段、银兰高铁等新线迎来暑运“首秀”，客流持续走高，极大便利了沿线旅客出行。广深港高铁有序增开跨境列车，发送跨境旅客219万人次，有效促进了内地和香港人员往来。发挥中老铁路黄金大通道作用，高品质开好中老铁路国际旅客列车，发送跨境旅客3万人次，优质的运输服务和安全舒适的乘车体验，受到中老两国旅客群众青睐。各地铁路部门相继推出红色游、研学游等特色旅游列车产品，较好地满足了旅客多样化需求。持续开好公益性“慢火车”，方便边远地区人民群众出行，提升铁路客运服务的普惠性、均衡性、可及性。

二是加强重点物资运输，保障各地迎峰度夏。针对多地持续高温天气，加大能源保供运输力度，用好西煤东运、北煤南运、疆煤外运等主要通道和繁忙干线，增开货物列车，提升电煤运输能力。国家铁路发送电煤1.25亿吨，全国371家铁路直供电厂存煤可耗天数始终保持在25天以上高位，有力保障了各地迎峰度夏。加强夏粮运输组织，开辟绿色通道，做到应装尽装、快装快运，强化全程盯控，国家铁路累计发送粮食967万吨，同比增长16.9%。积极推动“公转铁”运输，加强集装箱运输组织，大力发展多式联运，国家铁路集装箱日均装车4.27万车，同比增长2.9%。积极适应国民经济持续恢复，主动对接客户，精心制定运输方案，提供优质物流服务。

三是优化运输服务措施，提升旅客货主体验。在旅客出行高峰时段，增加服务人员力量，加强进站候车旅客引导和乘降组织，动态增加进出站通道，确保旅客平安有序出行。落实站车空调、餐饮、供水等基本服务，加强老幼病残孕等重点旅客爱心服务，努力打造温馨旅途。升级3500组动车组列车“铁路畅行码”系统功能，持续扩大计次票、定期票等新型票制产品应用范围，用好12306在线选铺、学生优惠票资质在线核验等新服务功能，不断提升旅客出行体验。优化运输组织，中老铁路国际旅客列车全程旅行时间压缩64分钟。加大安检查危力度，严密防范违禁物品携带进站上车。优化铁路95306服务流程，持续提升物流服务便利化程度和客户服务体验。

四是积极应对极端天气，确保铁路安全畅通。积极应对“泰利”“杜苏芮”台风等极端天气，及时启动应急预案，全力做好防汛抗洪工作，主动落实“超前防、主动避、有效抢”策略，组织铁路干部职工加强线路巡查、设备检修，最大限度减少极端天气对铁路运输安全和秩序的影响。针对部分地区出现严重汛情，果断采取调整径路、降速运行、减开列车等主动避险措施，确保旅客列车安全。持续做好信息发布工作，及时公布列车停运、晚点等情况，做好车票退票、改签等服务，引导旅客安全有序出行。对因水害滞留旅客列车，及时了解掌握在途情况，安排车站补充餐料饮用水，满足旅客基本饮食需求。对长时间受阻列车，与地方政府加强沟通协调，共同有序组织旅客转运，确保旅客生命财产安全。

铁路部门提示，利用互联网或手机客户端购票的旅客，铁路12306网站（含手机客户端）是官方唯一火车票网络售票渠道，且不收取任何附加费用，请广大旅客朋友一定要通过官方渠道购票，维护自身合法权益和个人信息安全。暑期铁路客流量较大，请旅客朋友合理安排行程，预留充足时间进站乘车，旅途中加强自身健康防护，做到文明出行，共同维护良好出行环境。

(责编：王连香、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经