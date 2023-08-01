新华社天津8月1日电（记者黄江林）记者8月1日从水利部海河水利委员会获悉，受台风“杜苏芮”减弱低压环流和冷空气共同影响，7月28日以来，海河流域普降大到暴雨，局地特大暴雨。截至8月1日11时，流域面平均降雨量达129毫米，降水总量超400亿立方米。预报显示，未来24小时，海河流域将有小到中雨、局部大雨，本轮强降雨过程接近尾声，流域总体进入洪水演进期。

从海河流域各主要河系看，大清河系降雨量达261毫米，子牙河系171毫米，漳卫河系168毫米，永定河系79毫米，北三河系121毫米，徒骇马颊河系64毫米。受连续降雨影响，此前子牙河、永定河、大清河相继发生编号洪水，流域16条河流发生超警以上洪水；大陆泽、宁晋泊、小清河分洪区、兰沟洼、东淀、献县泛区等蓄滞洪区相继启用滞洪。

海委将密切关注汛情发展，加强预报预警，滚动会商研判，优化调度水工程拦蓄洪水，督促地方做好永定河泛区等蓄滞洪区运用准备，提前转移人员避险，确保人民群众生命财产安全。

另据记者从天津市防汛抗旱指挥部获悉，天津市已经做好永定河泛区、大黄堡蓄滞洪区启用准备。截至目前，已完成永定河泛区转移安置人员35000余人。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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