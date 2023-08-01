国家发展改革委8月1日召开专题新闻发布会。人民网记者 许维娜摄

人民网北京8月1日电 （记者许维娜）近日，《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》（以下简称《意见》）正式印发。记者注意到，文件公开印发后，社会高度关注，很多民营企业家表示深受振奋和鼓舞。

“一分部署，九分落实。政策落实得怎么样，不仅决定了政策目标能否实现，也影响着广大民营企业的预期信心，社会各界对《意见》的落实充满关注和期待。”在8月1日国家发展改革委举行的专题新闻发布会上，国家发展改革委新闻发言人孟玮表示。

深化细化实化相关政策措施

孟玮介绍，为把党中央、国务院的决策部署落到实处，切实推动民营经济高质量发展，国家发改委会同市场监管总局、税务总局等部门联合印发了《关于实施促进民营经济发展近期若干举措的通知》（以下简称《若干举措》），作为落实《意见》的配套政策举措，这次的《若干举措》重点是围绕《意见》的贯彻落实，在《意见》基础上进一步深化细化实化相关政策措施。

一是进一步压实主体责任。《若干举措》在提出具体举措的同时，也确定了每项任务的落实分工，压实责任，明确了“谁来干”，让民营企业明白遇到问题时“该找谁”。

二是进一步明确落实细节。《意见》作为中央文件，主要指出了政策方向，《若干举措》则进一步明确政策的细节，指导举措的具体操作落地。

三是进一步推出加强举措。《若干举措》在《意见》基础上，提出了更有力的举措，是对既有举措的深化和加强。

四是进一步落实激励约束。《若干举措》强化支持民营经济发展壮大的工作激励，特别提出，“将各地区落实支持民营经济发展情况纳入国务院年度综合督查，对发现的问题予以督促整改，对好的经验做法予以宣传推广”。此外，还提出“设立中央预算内投资促进民间投资奖励支持专项，每年向一批民间投资增速快、占比高、活力强、措施实的市县提供奖励支持”。通过奖励先进，树立榜样，调动各方支持民营经济发展壮大的积极性。

将抓紧启动第五版市场准入负面清单修订

市场准入是民营经济从事市场活动的核心环节。《意见》中提出“持续破除市场准入壁垒”，相关工作进展如何？《若干举措》印发后有哪些进一步的工作考虑？

国家发展改革委体制改革综合司司长王善成表示，将抓紧启动第五版市场准入负面清单修订，持续推动清单事项缩减。

王善成表示，近年来，在放宽民营企业准入方面，国家出台了不少政策，也取得了一定进展，但一些地方和部门仍然存在对民营企业设置不合理准入限制的情况，阻碍了民营经济健康发展。近期印发的《意见》对“持续破除市场准入壁垒”提出了明确要求，就是要解决民营企业市场准入过程中遇到的各种不平等问题，在制度上行动上把市场准入各项要求落实好。

王善成介绍，自2018年我国全面实施市场准入负面清单制度以来，发展改革委会同商务部等有关部门，扎实推进市场准入制度建设，规范整合全国性清单，全面清理地方性清单，建立“全国一张清单”的管理模式，从制度层面明确，清单之外各类经营主体皆可依法平等进入。为持续推动市场准入限制放宽，建立动态调整机制，以清单修订为抓手，先后共印发实施四版清单，稳步缩减清单事项，形成了较为成熟的市场准入制度体系。

王善成指出，近年来，通过地方上报、信访、公开信息搜集、开展市场准入效能评估等方式，多渠道发现市场准入壁垒线索，推动各地方、各部门畅通涉企投诉渠道，坚持“发现一起、破除一起”，抓好典型案例整改，共通报五批87个案例，有效规范了一批设置歧视性准入政策、准入不准营、名准实不准等行为。目前已经完成第六批典型案例线索收集，核实后将向社会公开发布。

王善成称，下一步，国家发改委将按照《意见》部署要求和《若干举措》有关工作安排，进一步完善市场准入制度设计，将其作为一项重大改革任务推进。抓紧启动第五版市场准入负面清单修订，持续推动清单事项缩减。全面开展效能评估，在重点领域加快形成体系性准入安排。在破除市场准入壁垒方面，进一步加大典型案例排查、归集、通报、约谈、整改力度，切实解决民营企业准入难题，为民营经济健康发展营造更加公平的市场准入环境。

(责编：孙红丽、吕骞)

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