人民网北京8月1日电 （欧阳易佳）当前，海河流域防洪已进入洪水演进关键期，防汛形势严峻复杂。根据《海河防汛抗旱总指挥部防汛应急响应预案》和《水利部海河水利委员会水旱灾害防御应急响应工作规程》有关规定，决定自8月1日13时起，海河防汛抗旱总指挥部将防汛Ⅱ级应急响应提升至Ⅰ级，水利部海河水利委员会将洪水防御Ⅱ级应急响应提升至Ⅰ级。

受台风“杜苏芮”减弱低压环流和冷空气共同影响，7月28日以来，海河流域普降大到暴雨，局地特大暴雨，截至8月1日11时，流域面平均降雨量达129毫米，降水总量超400亿立方米。据未来24小时预报，流域将有小到中雨、局部大雨，本轮强降雨过程接近尾声，流域总体进入洪水演进期。

从各主要河系看，大清河系降雨量达261毫米，子牙河系171毫米，漳卫河系168毫米，永定河系79毫米，北三河系121毫米、徒骇马颊河系64毫米。单点累计最大降雨量为子牙河系滏阳河上游支流桃园（河北邢台）830.5毫米。8月1日0时北运河北关枢纽已出现洪峰流量1145立方米每秒；永定河卢沟桥枢纽8月1日11时流量2500立方米每秒；大清河北支张坊站7月31日22时洪峰流量6200立方米每秒，8月1日11时回落至2340立方米每秒。

8月1日，国家防总副总指挥、水利部部长李国英主持专题会商会，研究部署海河流域性洪水防御工作。李国英表示，当前海河流域防汛正在经历洪水演进过程。绝不能因为降雨减弱停止或洪水峰值已过就松劲懈怠，务必认清防御工作方位，保持与当前所处的防汛关键期相匹配的防御工作状态，全力以赴做好海河流域防汛工作。

李国英要求，一要全力以赴抢护南水北调中线工程与拒马河交叉段险情，确保工程安全。二要加强永定河左堤、白沟河左堤等重要堤防防守，落实薄弱堤段防御措施，确保雄安新区、北京大兴机场等重点防御对象绝对安全。三要盯紧每一个已启用或即将启用的蓄滞洪区，强化安全区围堤圈堤防守，并做好区内洪水演进预报。四要逐水库落实“三个责任人”，加强巡库查险，对自然滞洪的病险水库要及时泄洪，调度小型水库有序泄洪，逐步降低至汛限水位，确保水库不垮坝。五要逐流域做好洪水复盘，根据实际洪水过程，反演提取预报参数，把握“降雨—产流—汇流—演进”规律。六要完善重要信息报告发布机制，对河流汛情、工程调度、蓄滞洪区运用等重要信息第一时间报告发布，为各方面做好防御工作提供信息支持。

下一步，水利部海河水利委员会将密切关注汛情发展，加强预报预警，滚动会商研判，优化调度水工程拦蓄洪水，督促地方做好永定河泛区等蓄滞洪区运用准备，提前人员转移避险，确保人民群众生命财产安全。

(责编：孙红丽、吕骞)

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