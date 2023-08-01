国家发展改革委8月1日召开专题新闻发布会。人民网记者 许维娜摄

人民网北京8月1日电 （许维娜、实习生张思锐）民营企业是国民经济的重要组成部分,是市场经济活动的重要参与者。近日，中共中央、国务院公开印发了《关于促进民营经济发展壮大的意见》，很多民营企业家表示深受振奋和鼓舞。

1日上午，国家发展改革委召开专题新闻发布会，就促进民营经济发展近期若干举措进行介绍。国家发展改革委体制改革综合司、国家税务总局政策法规司、国家市场监督管理总局登记注册局有关负责人答记者问。

开展工程建设招标投标领域突出问题专项治理

为进一步破除招标投标领域影响各类所有制企业公平竞争的规则障碍和隐性壁垒，优化招标投标营商环境，近日，国家发展改革委、工业和信息化部、住房城乡建设部等11部门联合印发《关于开展工程建设招标投标领域突出问题专项治理的通知》（以下简称《通知》），部署开展工程建设招标投标领域突出问题专项治理。

据国家发展改革委新闻发言人孟玮介绍，《通知》要求各地方、各相关部门从今年以来启动实施的依法必须招标的项目中按照原则上不低于10%的比例进行项目抽查，核查这些项目在招标投标全过程中是否存在违法违规情形，重点是针对企业反映强烈的4种情形：

一是是否存在所有制歧视、地方保护等不合理限制；二是是否存在严重扰乱市场秩序的违法招标投标活动；三是是否存在招标投标交易服务供给不足；四是是否存在监管执法机制有明显短板等问题。

“本次专项治理聚焦查问题、纠偏差、补短板、抓落实，各地区、各部门将按照职责分工，严格依法治理，加强协调配合，力求取得实效。” 孟玮称。

针对招标人通过在资格预审文件、招标文件中提出注册地址、所有制性质、市场占有率等要求搞地方保护的，各级行政监督部门要责令招标人进行改正，并根据情节轻重依法给予行政处罚。

针对市场反映突出的围标串标、挂靠资质的等严重扰乱市场秩序的，各级行政监督部门将以零容忍态度坚决进行打击，影响恶劣的案件依法从严从重处罚并通报曝光。

针对招标投标交易服务不规范、监管机制不畅通的，招标投标指导协调部门要牵头，会同行政监督部门进一步厘清责任，明确整改任务，抓紧补齐短板弱项。

孟玮表示，下一步，国家发展改革委将会同国务院相关部门，以此次专项治理为契机，推动解决一批经营主体反映强烈的突出问题，加快形成一批务实管用的常态化机制，让经营主体切实感受到招标投标市场环境的优化和改善。

推出多项企业注销便利化措施

近年来，民营企业对经营主体退出越来越关注，对便利化的退出举措更加期待。

国家市场监督管理总局登记注册局二级巡视员张舒表示，市场监管总局联合人力资源社会保障部、商务部、海关总署、税务总局推出注销便利化等多项措施，分类施策推进企业注销“一件事”改革，持续优化办事流程、精简办事材料、压减注销成本，企业注销便利化取得明显成效。

一是减环节。指导各地市场监管部门依托一体化政务服务平台，建立企业注销网上服务专区，改“串联”为“并联”，实现各有关部门注销业务“一次申报、信息共享、共同审核、一网通办”。各地全部开通了注销“一网”服务平台，平台集合了市场监管、税务、社保、海关等多部门注销功能，实现了申请人在平台一次申请、分别受理、同步推送、并联办理。

二是减材料。取消清算组备案提交的申请书、股东会决议、清算组成员证件等4份材料。市场监管部门在受理注销登记时实行形式审查，不再要求提交备案通知书、报纸公告样张、清算报告确认书等5份材料，企业仅提交注销登记申请书、股东会决议、清税文书、清算报告等4份必需的材料。

三是减费用。为进一步扩大清算组信息的知晓范围，更好地保护债权人及社会公众利益，减轻企业时间和费用成本，企业清算组信息公告目前均由申请人通过注销“一网”服务平台在线办理。通过国家企业信用信息公示系统向社会公告清算组信息和发布债权人公告，由免费的网上发布代替报纸有偿发布，可为每户企业节省公告费用500元，实现企业注销制度性费用“零成本”。

四是编指引。编制《企业注销指引》，公布企业注销流程图，针对企业在注销过程中遇到的因股东失联、营业执照遗失等无法办理注销业务的特殊情形提供注销指引，切实解决企业注销面临的各种实际困难。

五是推改革。市场监管总局积极推行企业简易注销登记工作。对于未发生债权债务或已将债权债务清偿完结的经营主体（上市公司除外），全体投资人书面承诺对上述情况的真实性承担法律责任，并向社会公示20日，无需清算，可以按照简易程序办理注销登记。2022年全年，通过简易注销登记程序退出市场的企业占到总量的七成。

张舒表示，市场监管总局将会同相关部门深入贯彻落实《市场主体登记管理条例》，通过优化流程设计、减少公告等待时间、明确企业主体责任、完善事后救济渠道、强化信用惩戒手段等方式进一步完善普通注销制度，在保障市场交易安全的基础上提高市场退出效率。

助力民营企业加强先进测量能力建设

近年来，企业在高质量发展的过程中，大量关于测量技术方法和测量结果的需求不断涌现，迫切需要提升测量能力和水平。对此，张舒表示，市场监管总局高度重视民营企业测量能力提升，立足职能，多措并举，积极帮助民营企业加强先进测量能力建设。

一是持续开展“计量服务中小企业行”活动，组织各地计量机构深入民营企业开展计量现状与需求调研，列出“问需清单”和“对接清单”，为企业实施“一企一策”计量精准咨询和服务，帮助解决计量困难和问题。

二是积极引导和鼓励民营企业参与产业计量测试中心建设，支持1家民营企业申请筹建国家水资源装备产业计量测试中心，已通过申报资料集中评审，支持8家民营企业建设省级产业计量测试中心提升民营企业先进测量能力。

三是联合工业和信息化部组织实施中小企业计量伙伴计划，充分发挥大企业龙头带动作用，加大中小企业计量技术帮扶，加强计量技术联合攻关和成果应用，推动企业计量资源能力共享，促进产业链上中下游、大中小企业计量融通创新发展，带动民营企业先进测量能力提升。

张舒表示，下一步，市场监管总局将按照党中央、国务院决策部署，持续加大对民营企业的计量支撑和服务力度，不断提升民营企业先进测量能力，为民营企业发展壮大贡献力量。

(责编：孙红丽、吕骞)

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