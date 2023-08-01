国家发展改革委8月1日召开专题新闻发布会。人民网记者 许维娜摄

人民网北京8月1日电 （许维娜、实习生陈梓瑶）民营经济是我国经济制度的内在要素，也是推动经济持续健康发展的重要力量。近日，中共中央、国务院公开印发了《关于促进民营经济发展壮大的意见》（以下简称《意见》），为促进民营经济发展壮大规划了蓝图、指明了方向。

为把党中央、国务院的决策部署落到实处，切实推动民营经济高质量发展，近日，国家发展改革委等部门联合印发了《关于实施促进民营经济发展近期若干举措的通知》（以下简称《若干举措》）。

8月1日，国家发展改革委召开专题新闻发布会，对《若干举措》中的相关政策情况进行介绍，国家发展改革委体制改革综合司、国家税务总局政策法规司、国家市场监督管理总局登记注册局有关负责人出席。

分批次、分阶段推出优化营商环境政策举措

国家发展改革委新闻发言人孟玮表示，近年来，国家发展改革委认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，围绕市场化、法治化、国际化这“三化”目标，相关工作取得积极进展。

一是深入推进市场化改革，充分激发市场活力。全面实施市场准入负面清单制度，组织开展涉企违规收费专项整治行动，建立与民营企业常态化沟通交流机制。

二是加快法治化建设步伐，切实维护公平竞争的市场秩序。持续推进《外商投资法》《外商投资法实施条例》《优化营商环境条例》等法律法规落实落细，加快构建以信用为基础的新型监管机制，完善产权保护制度。

三是持续提升国际化水平，更大力度吸引外资。全面实行外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，充分发挥重大外资项目工作专班机制作用，做好外商投资促进和服务。

孟玮称，下一步，国家发展改革委将聚焦经营主体诉求和关切，分批次、分阶段推出有针对性的优化营商环境政策举措。

一是加快推进法治化营商环境建设，进一步健全营商环境制度体系，严格规范涉企行政执法，加强经营主体权益保护。

二是推动重点区域营商环境一体化发展，支持长三角、粤港澳大湾区、京津冀等加大营商环境改革力度，加快建设国际一流营商环境。

三是做好助企纾困工作，切实抓好惠企政策兑现，推动政策红利精准直达各类经营主体。健全全国一体化融资信用服务平台网络，提升中小微企业信用贷款规模。持续开展涉企违规收费专项整治。

四是持续推动营商环境重点领域改革，抓好《优化营商环境条例》落实，建立常态化营商环境政策宣传解读机制，分批次推广地方的典型经验，以优化营商环境的新努力新成效，不断激发经营主体活力，不断提升企业的发展信心。

以税收政策支持民营经济发展壮大

“民营经济是社会主义市场经济的重要组成部分，是保障国家财力的中坚力量。”国家税务总局政策法规司司长戴诗友表示，今年以来，国家税务总局及时推动落实落细惠及民营经济的各项税费支持政策。

据统计，今年上半年，包括小微企业和个体工商户在内的民营经济纳税人缴费人新增减税降费及退税缓费7049亿元，占比76%，是政策惠及的主体。

据戴诗友介绍，此次印发的《若干举措》明确提出一些税收政策举措，如增加7月预缴申报期作为可享受政策的时点，允许企业就当年上半年发生的研发费用申报加计扣除；持续确保出口企业正常出口退税平均办理时间在6个工作日内，将办理一类、二类出口企业正常出口退（免）税的平均时间压缩在3个工作日内政策延续实施至2024年底；更新发布国别（地区）投资税收指南，帮助民营企业更好防范跨境投资税收风险。

戴诗友表示，下一步，税务部门将主动作为、多措并举，用更大力度、更惠政策、更优服务，精准有力支持民营经济发展壮大。

多举措促进民营经济发展壮大

“长期以来，国家发改委将促进民营经济发展壮大作为重点工作，不断为民营经济发展提供良好的制度环境。” 国家发展改革委体制改革综合司司长王善成表示，下一步，国家发展改革委将加大力度，完善促进民间投资的体制机制，持续调动民间投资的积极性。

王善成表示，促进民营经济发展壮大是一个系统工程，涉及范围广、政策链条长、工作环节多。国家发改委将与有关方面密切配合，围绕《意见》的整体落实，重点抓好以下几方面工作：

一是抓配套措施。推动尽快出台《意见》分工方案，将重点工作任务逐一明确到部门单位。对《意见》提出的一系列需要出台的配套政策举措，国家发展改革委将抓紧推动相关方面尽快出台形成“1+N”的政策体系。

二是抓机制建设。建立健全民营经济和民营企业发展工作机制，强化组织领导，定期调度落实情况、研判民营经济发展趋势、协调解决突出问题、开展落实效果评估、持续完善政策体系。

三是抓落地见效。按照国务院的工作要求，国家发改委建立了与民营企业沟通交流机制，国家发展改革委将持续坚持广泛收集民营企业遇到的问题，有针对性地提出抓落实体制机制，切实帮助民营企业排忧解难，坚定不移地把党中央关于促进民营经济发展壮大的各项部署落到实处。

(责编：孙红丽、吕骞)

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