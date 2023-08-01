人民网北京8月1日电 （记者杜燕飞）7月31日召开的国务院常务会议决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡核电项目。会议强调，安全是核电发展的生命线，要坚持安全第一、质量第一，按照全球最高安全要求建设新机组，按照最新安全标准改进已建机组，强化全链条全领域安全监管，提升关键核心技术国产化水平，确保万无一失。

据介绍，此次获得核准的项目分别为山东石岛湾核电厂扩建一期工程项目1、2号机组，福建宁德核电项目5、6号机组及辽宁徐大堡核电项目1、2号机组，总计6台核电机组，分别属于中国华能、中广核和中核集团。

中核集团下属中国核电发布的公告显示，徐大堡核电站业主单位为中国核电控股的中核辽宁核电有限公司，负责项目投资、建设及运营管理。该项目为厂址规划容量内的扩建工程，单台机组额定电功率为1291兆瓦。目前，项目现场正在稳妥有序推进开工前各项准备工作。此前，徐大堡核电站3、4号机组已开建，其中3号机组已完成穹顶吊装，全面转入安装阶段。

中广核表示，福建宁德核电项目5、6号机组采用我国具有自主知识产权的三代核电技术“华龙一号”，设备国产化比例将超过90%，单台机组额定电功率为1210兆瓦。目前，该项目正在稳妥有序推进开工前各项准备工作。同时，由中广核参与项目建设的华能集团所属山东石岛湾核电厂扩建一期工程项目1、2号机组也将采用“华龙一号”技术。

核电投资大，对经济发展将起到拉动作用。福建宁德核电有限公司董事长田辉宇表示，福建宁德核电项目二期预计投资约415亿元，对地方经济发展有拉动作用。

值得一提的是，核电具有高科技产业知识密集、资金密集、人才密集等特征，涉及上下游几十个行业，产业关联度高，产业链长，带动性强。核电产业规模的不断扩大将持续带动上下游产业实现高质量发展，产业链自主可控水平也将进一步提高。

“依托‘华龙一号’批量化建设，中国一重完成了二代到三代的核电设备更新迭代，实现了企业由单件小批量到智能化、批量化的产能升级发展。”中国第一重型机械股份公司副总经理、大连核电石化有限公司董事长许崇勇表示。

与此同时，在能源结构绿色转型发展和电力供应相对偏紧的背景下，核电在能源保供中也发挥着重要作用。

电力规划设计总院党委书记、院长杜忠明表示，核电作为一种清洁能源，对优化我国能源结构、保障能源安全、构建新型能源体系、助力实现“双碳”目标具有重要作用。基于电力和电量需求平衡分析，未来我国核电需维持一定的建设速度与规模，在确保安全的前提下，积极有序推动沿海核电项目建设。

生态环境部部长黄润秋日前在国新办举行的“权威部门话开局”系列主题新闻发布会上表示，我国是核能核技术的利用大国，大陆地区现有运行和在建核电机组77台，居世界第二位。

(责编：孙红丽、吕骞)

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