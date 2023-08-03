人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

新能源汽车领衔 各方为提振消费出招

2023年08月03日08:26 | 来源：中国青年报
小字号

原标题：新能源汽车领衔 各方为提振消费出招

2023年上半年，新能源汽车产销量分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，为我国消费市场持续好转，产业绿色转型作出了应有的贡献。

统计数据显示，自主品牌仍然是新能源汽车市场增长的主要驱动力。作为其中的代表，比亚迪新能源汽车今年1-7月累计销量已达151.78万辆，同比增长88.81%。

作为促进新能源汽车消费的重要保障，充换电基础设施成为不少车企布局的重点。作为外资车企中新能源布局的先行者，宝马上半年在华纯电动车型销量同比增长近3倍。

与不少人预想的一样，新能源汽车不仅成为中国车市“期中考”成绩单上的亮点，也成为上半年中国市场消费的重要类别。

中国汽车工业协会公布的数据显示，2023年上半年，新能源汽车产销量分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，为我国汽车市场持续好转、实现较高增长作出了应有的贡献。

更重要的是，在下半年提振消费的大局中，新能源汽车依靠强劲的增长动能，凭借对动力电池、自动驾驶、通信设备等供应链，以及充换电站、后市场、金融服务等领域的强大带动作用，再次被各方寄予厚望。

为进一步提振汽车消费，更大力度促进新能源汽车持续健康发展，国家发展和改革委员会等部门近日印发《关于促进汽车消费的若干措施》，提出优化汽车限购管理政策、加强新能源汽车配套设施建设、着力提升农村电网承载能力、推动公共领域增加新能源汽车采购数量、加强汽车消费金融服务等措施。

事实上，考虑到我国庞大的人口基数和能源消费结构转型，从新能源汽车入手促进汽车消费，既有利于提振大宗消费，拉动内需和出口，又能符合“碳达峰、碳中和”的环保要求，推动产业转型。

比亚迪打头阵，自主品牌市场份额持续提高

继2022年一举摘下中国乘用车市场、全球新能源汽车市场的双料冠军后，比亚迪今年上半年丝毫没有懈怠。

8月1日，比亚迪发布公告称，7月公司新能源汽车共销售262161辆；2023年1-7月累计销量已达151.78万辆，同比增长88.81%。值得注意的是，比亚迪海外销售数据亮眼，7月海外销售新能源乘用车合计18169辆。

长江证券的研究报告分析称，中国品牌在新能源领域已实现弯道超车，作为中国新能源汽车龙头企业，比亚迪在技术与成本上取得了领先优势，有望在市场快速扩容之际抢占份额，并通过全球化布局进一步打开销量与业绩成长空间。

统计数据显示，目前自主品牌新能源汽车渗透率达到51.5%，豪华车中的新能源汽车渗透率为34.2%，而主流合资品牌新能源汽车渗透率仅有4.2%。自主品牌仍然是新能源汽车内销和出口增长的主要驱动力。

乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示，自主品牌审时度势，采取了国内、国外市场并行发展策略，并在新能源汽车和出口市场获得明显增量。

“头部自主品牌转型升级表现优异，如比亚迪、吉利、长安、奇瑞等传统车企，借助电动化、智能化转型，大幅提升了自己的市场份额。”他介绍说，在6月乘用车销量榜排名前10名的车企中，有4家为自主品牌。

值得注意的是，新能源汽车和锂电池、太阳能电池一道，合计出口增长61.6%，迅速成为拉动中国出口整体增长的“新三样”。

有分析认为，从服装、家电、家具等为代表的“老三样”到以新能源汽车为代表的“新三样”，中国新能源产业结构持续优化升级，折射出中国经济高质量发展的新趋势，也为全球绿色低碳转型作出了积极贡献。

根据中国汽车工业协会的统计，今年上半年，我国汽车企业共出口整车214万辆，同比增长75.7%。其中，新能源汽车出口53.4万辆，同比增长1.6倍。

在浙江大学国际联合商学院研究员盘和林看来，这些成绩单足以证明，过去新能源汽车产业政策是成功的，凭借过硬的技术实力和水涨船高的市场占有率，比亚迪等龙头企业也纷纷在全球产业链中取得了话语权。他表示，接下来促进新能源汽车市场发展，既要有合理的政策红利，也需要自主品牌更好地发挥引领作用。

“一方面，中国新能源汽车产业链、供应链较完善，并在动力电池领域取得了一定的优势地位，例如比亚迪等中国企业都在电池领域掌握了关键技术；另一方面，中国向来注重基础设施建设，已经在充电桩、换电站建设上进行了充分布局，这有利于提升用户的消费体验。”独立汽车评论员白德认为，汽车业电动化转型即将进入下半场，考虑到中国市场竞争异常激烈，各企业需要拿出更强的技术创新能力和资源整合能力。

本土化研发队伍搭台，外资品牌电动化转型渐入佳境

“与去年相比，中国汽车市场有所回暖，但依然充满挑战，竞争十分激烈。”宝马集团大中华区总裁兼首席执行官高乐表示，2023年下半年，随着汽车消费市场和消费者信心的进一步恢复，宝马将推出更多极具吸引力的纯电产品，并对继续保持业务增长充满信心。

据了解，2023年上半年，宝马集团在中国市场的整体销量实现正增长，纯电动车型销量同比增长近3倍。其中，BMW iX3和全新BMW i3表现抢眼，上半年销量均超过2.1万辆。

“电动化攻势为宝马全年业务的持续发展奠定了坚实基础。”高乐告诉记者，宝马第三款国产纯电产品——创新纯电动BMW iX1今年内将在沈阳投产，它将率先应用第9代（BMW）操作系统。宝马中国的数字化研发团队深度参与了该系统的开发工作，有70%的功能是针对中国客户的需求进行定制开发。

据他透露，宝马正在对中国研发体系进行战略升级，中国客户的需求将更快、更准确地融入宝马未来研发战略。

事实上，由于新能源汽车对智能化技术提出了较高要求，越来越多的外资车企加大了在华本土化研发投入。

继今年5月访华时表示“将与中国伙伴携手推动新能源汽车、智能网联汽车创新发展”后，通用汽车董事长兼首席执行官玛丽·博拉近日再次重申，通用汽车将投入聚焦在电动车、自动驾驶、软件等最关键的增长领域，赋能未来业务发展。

2023年第二季度财报显示，通用汽车在中国市场零售销量超过52万辆，同比增长9%。其中，新能源汽车在第二季度销量超过11.5万辆，创历史同期新高。按计划，得益于电气化与智能化技术平台的规模效应，通用汽车今年将在中国市场推出超过20款全新及改款车型，其中超过三分之一是新能源车型。

值得一提的是，上汽通用汽车8月1日发布数据显示，今年7月新能源汽车交付10017辆，单月销量首次突破1万辆，同比增长138%，环比增长33.5%。

有业内专家认为，过去合资品牌在开发新车时要兼顾全球各地的不同需求，往往是将全球车导入中国市场。但如今，在电动化、智能化等领域，中国市场出现了独特且具有前瞻性的产品需求，因此合资品牌的产品导入策略需要调整得更加与时俱进，才能跟得上中国市场的节奏。

对此，崔东树分析称，不少合资品牌已经加大了在华研发投入。未来，基于中国完整的新能源汽车产业链，合资品牌也能推出更有竞争力的产品。

破解盈利痛点，车企争相打造品牌“护城河”

虽然中国新能源汽车产业发展势头良好，中国品牌“出海”和外资品牌转型也都初见成效，但如何打造在新能源赛道的品牌“护城河”，仍是激烈市场竞争中的必答题。

其中，作为促进新能源汽车消费的重要保障，充换电基础设施成为不少车企加紧布局的重点。

宝马中国相关负责人表示，截至目前，BMW公共充电网络已在全国接入超过54万个公共充电桩，覆盖320多座城市。2023年上半年，My BMW App上用户的公共充电订单同比增长138%。接下来，宝马还将进一步扩大充电网络布局。

作为换电模式的积极倡导者，蔚来在7月31日宣布，已建成1638座换电站，其中高速公路换电站449座。在不久前举办的NIO Power Day 2023上，蔚来发布了“按日电池灵活升级服务”、全新换电收费标准，以及V2G充电桩等创新服务、技术与产品。

“目前国内电动汽车市场还没有见顶，在一个朝阳行业，大家应该共同努力，提升所有电动汽车用户在充换电时的体验。”在蔚来联合创始人、总裁秦力洪看来，只有让用户获得好的体验，电动汽车的发展才能更顺畅。

一方面，截至2022年年底，我国汽车千人保有量226辆，很多家庭未购买汽车，汽车消费还有较大增长空间；但另一方面，与其他国家相比，中国车企数量最多，不少品牌只能“以价换量”，不得不在低盈利甚至亏本卖车中咬牙坚持。

一位汽车垂直网站高管曾向记者感慨说：“光与我们合作的品牌就有100多个，全世界还有哪个行业，能够容纳这么多品牌一起竞争？”

“只有产品好、技术强、规模大、产出快的头部企业，才能在激烈的市场竞争中生存和发展。”白德表示，自主品牌要抓住在新能源赛道的已有优势，避免“躺赢”的幻想，围绕盈利这个“赛点”，进行大刀阔斧的转变。

据测算，今年8月，比亚迪将迎来第500万辆新能源汽车下线，成为全球率先达成这一目标的新能源车企。

一组被业内人士津津乐道的数据对比是：从“第1辆新能源汽车到第100万辆新能源汽车”用时13年，从“100万辆到200万辆”用时1年，从“200万辆到300万辆”仅用时半年……过去，比亚迪一次次刷新“加速度”，折射出中国新能源汽车产业崛起的全景。

如今，2023“消费提振年”下半场已开启。在提振消费的政策暖风下，在全球绿色出行加速变革的大环境中，中国新能源汽车仍然是拉动消费的主引擎、产业升级的主战场。（记者 许亚杰） 

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
多方合力促消费 一揽子政策扩内需
　　
中央气象台发布暴雨蓝色预警
　　人民网北京8月3日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，8月3日08时至4日08时，内蒙古东北部、黑龙江东南部、吉林中北部及云南南部、广西南部沿海、海南岛西南部、台湾岛等地部分地区有大到暴雨，其中，内蒙古东北部、黑龙江东南部、吉林北部、台湾岛等地局地有大暴雨（100-150毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量40-70毫米，局地可超过80毫米），局地有雷暴大风、冰雹等强对流天气。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部