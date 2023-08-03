原标题：新能源汽车领衔 各方为提振消费出招

2023年上半年，新能源汽车产销量分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，为我国消费市场持续好转，产业绿色转型作出了应有的贡献。

统计数据显示，自主品牌仍然是新能源汽车市场增长的主要驱动力。作为其中的代表，比亚迪新能源汽车今年1-7月累计销量已达151.78万辆，同比增长88.81%。

作为促进新能源汽车消费的重要保障，充换电基础设施成为不少车企布局的重点。作为外资车企中新能源布局的先行者，宝马上半年在华纯电动车型销量同比增长近3倍。

与不少人预想的一样，新能源汽车不仅成为中国车市“期中考”成绩单上的亮点，也成为上半年中国市场消费的重要类别。

中国汽车工业协会公布的数据显示，2023年上半年，新能源汽车产销量分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，为我国汽车市场持续好转、实现较高增长作出了应有的贡献。

更重要的是，在下半年提振消费的大局中，新能源汽车依靠强劲的增长动能，凭借对动力电池、自动驾驶、通信设备等供应链，以及充换电站、后市场、金融服务等领域的强大带动作用，再次被各方寄予厚望。

为进一步提振汽车消费，更大力度促进新能源汽车持续健康发展，国家发展和改革委员会等部门近日印发《关于促进汽车消费的若干措施》，提出优化汽车限购管理政策、加强新能源汽车配套设施建设、着力提升农村电网承载能力、推动公共领域增加新能源汽车采购数量、加强汽车消费金融服务等措施。

事实上，考虑到我国庞大的人口基数和能源消费结构转型，从新能源汽车入手促进汽车消费，既有利于提振大宗消费，拉动内需和出口，又能符合“碳达峰、碳中和”的环保要求，推动产业转型。

比亚迪打头阵，自主品牌市场份额持续提高

继2022年一举摘下中国乘用车市场、全球新能源汽车市场的双料冠军后，比亚迪今年上半年丝毫没有懈怠。

8月1日，比亚迪发布公告称，7月公司新能源汽车共销售262161辆；2023年1-7月累计销量已达151.78万辆，同比增长88.81%。值得注意的是，比亚迪海外销售数据亮眼，7月海外销售新能源乘用车合计18169辆。

长江证券的研究报告分析称，中国品牌在新能源领域已实现弯道超车，作为中国新能源汽车龙头企业，比亚迪在技术与成本上取得了领先优势，有望在市场快速扩容之际抢占份额，并通过全球化布局进一步打开销量与业绩成长空间。

统计数据显示，目前自主品牌新能源汽车渗透率达到51.5%，豪华车中的新能源汽车渗透率为34.2%，而主流合资品牌新能源汽车渗透率仅有4.2%。自主品牌仍然是新能源汽车内销和出口增长的主要驱动力。

乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示，自主品牌审时度势，采取了国内、国外市场并行发展策略，并在新能源汽车和出口市场获得明显增量。

“头部自主品牌转型升级表现优异，如比亚迪、吉利、长安、奇瑞等传统车企，借助电动化、智能化转型，大幅提升了自己的市场份额。”他介绍说，在6月乘用车销量榜排名前10名的车企中，有4家为自主品牌。

值得注意的是，新能源汽车和锂电池、太阳能电池一道，合计出口增长61.6%，迅速成为拉动中国出口整体增长的“新三样”。

有分析认为，从服装、家电、家具等为代表的“老三样”到以新能源汽车为代表的“新三样”，中国新能源产业结构持续优化升级，折射出中国经济高质量发展的新趋势，也为全球绿色低碳转型作出了积极贡献。

根据中国汽车工业协会的统计，今年上半年，我国汽车企业共出口整车214万辆，同比增长75.7%。其中，新能源汽车出口53.4万辆，同比增长1.6倍。

在浙江大学国际联合商学院研究员盘和林看来，这些成绩单足以证明，过去新能源汽车产业政策是成功的，凭借过硬的技术实力和水涨船高的市场占有率，比亚迪等龙头企业也纷纷在全球产业链中取得了话语权。他表示，接下来促进新能源汽车市场发展，既要有合理的政策红利，也需要自主品牌更好地发挥引领作用。

“一方面，中国新能源汽车产业链、供应链较完善，并在动力电池领域取得了一定的优势地位，例如比亚迪等中国企业都在电池领域掌握了关键技术；另一方面，中国向来注重基础设施建设，已经在充电桩、换电站建设上进行了充分布局，这有利于提升用户的消费体验。”独立汽车评论员白德认为，汽车业电动化转型即将进入下半场，考虑到中国市场竞争异常激烈，各企业需要拿出更强的技术创新能力和资源整合能力。

本土化研发队伍搭台，外资品牌电动化转型渐入佳境

“与去年相比，中国汽车市场有所回暖，但依然充满挑战，竞争十分激烈。”宝马集团大中华区总裁兼首席执行官高乐表示，2023年下半年，随着汽车消费市场和消费者信心的进一步恢复，宝马将推出更多极具吸引力的纯电产品，并对继续保持业务增长充满信心。

据了解，2023年上半年，宝马集团在中国市场的整体销量实现正增长，纯电动车型销量同比增长近3倍。其中，BMW iX3和全新BMW i3表现抢眼，上半年销量均超过2.1万辆。

“电动化攻势为宝马全年业务的持续发展奠定了坚实基础。”高乐告诉记者，宝马第三款国产纯电产品——创新纯电动BMW iX1今年内将在沈阳投产，它将率先应用第9代（BMW）操作系统。宝马中国的数字化研发团队深度参与了该系统的开发工作，有70%的功能是针对中国客户的需求进行定制开发。

据他透露，宝马正在对中国研发体系进行战略升级，中国客户的需求将更快、更准确地融入宝马未来研发战略。

事实上，由于新能源汽车对智能化技术提出了较高要求，越来越多的外资车企加大了在华本土化研发投入。

继今年5月访华时表示“将与中国伙伴携手推动新能源汽车、智能网联汽车创新发展”后，通用汽车董事长兼首席执行官玛丽·博拉近日再次重申，通用汽车将投入聚焦在电动车、自动驾驶、软件等最关键的增长领域，赋能未来业务发展。

2023年第二季度财报显示，通用汽车在中国市场零售销量超过52万辆，同比增长9%。其中，新能源汽车在第二季度销量超过11.5万辆，创历史同期新高。按计划，得益于电气化与智能化技术平台的规模效应，通用汽车今年将在中国市场推出超过20款全新及改款车型，其中超过三分之一是新能源车型。

值得一提的是，上汽通用汽车8月1日发布数据显示，今年7月新能源汽车交付10017辆，单月销量首次突破1万辆，同比增长138%，环比增长33.5%。

有业内专家认为，过去合资品牌在开发新车时要兼顾全球各地的不同需求，往往是将全球车导入中国市场。但如今，在电动化、智能化等领域，中国市场出现了独特且具有前瞻性的产品需求，因此合资品牌的产品导入策略需要调整得更加与时俱进，才能跟得上中国市场的节奏。

对此，崔东树分析称，不少合资品牌已经加大了在华研发投入。未来，基于中国完整的新能源汽车产业链，合资品牌也能推出更有竞争力的产品。

破解盈利痛点，车企争相打造品牌“护城河”

虽然中国新能源汽车产业发展势头良好，中国品牌“出海”和外资品牌转型也都初见成效，但如何打造在新能源赛道的品牌“护城河”，仍是激烈市场竞争中的必答题。

其中，作为促进新能源汽车消费的重要保障，充换电基础设施成为不少车企加紧布局的重点。

宝马中国相关负责人表示，截至目前，BMW公共充电网络已在全国接入超过54万个公共充电桩，覆盖320多座城市。2023年上半年，My BMW App上用户的公共充电订单同比增长138%。接下来，宝马还将进一步扩大充电网络布局。

作为换电模式的积极倡导者，蔚来在7月31日宣布，已建成1638座换电站，其中高速公路换电站449座。在不久前举办的NIO Power Day 2023上，蔚来发布了“按日电池灵活升级服务”、全新换电收费标准，以及V2G充电桩等创新服务、技术与产品。

“目前国内电动汽车市场还没有见顶，在一个朝阳行业，大家应该共同努力，提升所有电动汽车用户在充换电时的体验。”在蔚来联合创始人、总裁秦力洪看来，只有让用户获得好的体验，电动汽车的发展才能更顺畅。

一方面，截至2022年年底，我国汽车千人保有量226辆，很多家庭未购买汽车，汽车消费还有较大增长空间；但另一方面，与其他国家相比，中国车企数量最多，不少品牌只能“以价换量”，不得不在低盈利甚至亏本卖车中咬牙坚持。

一位汽车垂直网站高管曾向记者感慨说：“光与我们合作的品牌就有100多个，全世界还有哪个行业，能够容纳这么多品牌一起竞争？”

“只有产品好、技术强、规模大、产出快的头部企业，才能在激烈的市场竞争中生存和发展。”白德表示，自主品牌要抓住在新能源赛道的已有优势，避免“躺赢”的幻想，围绕盈利这个“赛点”，进行大刀阔斧的转变。

据测算，今年8月，比亚迪将迎来第500万辆新能源汽车下线，成为全球率先达成这一目标的新能源车企。

一组被业内人士津津乐道的数据对比是：从“第1辆新能源汽车到第100万辆新能源汽车”用时13年，从“100万辆到200万辆”用时1年，从“200万辆到300万辆”仅用时半年……过去，比亚迪一次次刷新“加速度”，折射出中国新能源汽车产业崛起的全景。

如今，2023“消费提振年”下半场已开启。在提振消费的政策暖风下，在全球绿色出行加速变革的大环境中，中国新能源汽车仍然是拉动消费的主引擎、产业升级的主战场。（记者 许亚杰）

(责编：曹淼、李源)

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