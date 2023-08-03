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消费升级态势没有改变

2023年08月03日08:52 | 来源：经济日报
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原标题：消费升级态势没有改变

　　一段时间以来，“消费降级”的话题引发讨论。受疫情影响，2020年至2022年我国消费贡献率有所波动，恩格尔系数略有回升，服务消费占比有所下降。但是，随着生产生活秩序全面恢复，餐饮、旅游、文化娱乐等接触性服务逐步回暖，消费规模和增速稳步回升。2023年二季度，消费贡献率已达到84.5%，消费发展升级趋势没有改变。

　　从宏观上看，随着工业化、城市化进程推进，最终消费率存在一个从高到低、再从低到高并趋于相对稳定的“慢U型”曲线变化过程。发达国家最终消费率在进入中高收入阶段后基本稳定在50%至70%之间。相应地，随着经济发展水平提高，投资趋于饱和，消费对经济增长的贡献逐渐提高，发达国家的消费贡献率在进入中高收入阶段后普遍保持在60%至80%之间。

　　按照世界银行对不同收入经济体的划分，2010年，我国步入中高收入经济体行列，2022年我国人均GDP达到1.27万美元。最终消费率由2010年的49.3%上升至2019年的55.8%，消费贡献率也从2011年起连续9年超过50%。综合比较来看，我国最终消费率已进入“慢U型”曲线的上升阶段，消费对经济增长的贡献率将继续保持首位。

　　从微观上看，随着经济社会发展和收入水平提升，我国居民消费结构、消费方式、消费理念、消费层次等均呈现从基本生存型向发展享受型逐步升级的趋势。

　　在消费结构上，服务消费逐步超过商品消费成为居民消费支出的最主要部分。居民人均服务性消费支出占比从2013年的39.7%上升至2019年的45.9%。

　　在消费方式上，居民消费面临更加多元的选择，即时零售、直播电商等创新发展，线上线下加速融合，互动式、体验式消费场景不断增加，沉浸式消费场景给消费者带来全新体验。

　　在消费理念上，居民消费从模仿式、炫耀式消费变得更加理性成熟，个性化、绿色化消费深入人心。新消费品类、国潮品牌、个性定制、共享消费等成为消费新潮流。

　　在消费层次上，居民消费从满足物质需求转变为更加重视精神文化需求。教育文化娱乐支出在人均消费支出占比从2013年的10.6%上升至2019年的11.7%。

　　更好释放消费潜力、扩大内需，需要以创新为引领持续推进消费升级。

　　增强消费信心。利用产业转型升级创造更多就业岗位，加强对适应企业实际需求的技能型人才的教育和培训，鼓励灵活就业、共享用工等新就业模式发展，稳定就业促进居民收入增长。同时，完善城乡社会保障制度。增加教育、医疗等公共服务领域公共支出，解除消费者的后顾之忧。

　　丰富供给满足消费升级需求。顺应居民消费结构、消费方式、消费理念和消费层次的变化趋势，鼓励技术创新应用和新业态、新模式发展，集聚优质消费资源，创新消费场景，丰富商品和服务供给，着力满足居民新的消费需求。

　　优化城乡多层级消费载体。通过建设国际消费中心城市、高品质步行街、一刻钟便民生活圈等，打造核心商圈、区域商圈、社区商圈多层次商圈体系，提升城市消费活跃度。完善县域商业网点和物流设施布局，推动释放县域与农村消费升级潜力。

　　打造更加放心舒适的消费环境。从品质提升入手，加快国内外市场产品和服务的标准对接，提升商品服务质量和监管，加强消费者权益保护。（作者：商务部研究院流通与消费研究所研究员 关利欣）

(责编：曹淼、李源)
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