人民网北京8月3日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，8月3日08时至4日08时，内蒙古河套地区和东北部、黑龙江南部、吉林中西部、青海东部、陕西北部、山西北部、河北北部、浙江东部、台湾岛北部等地的部分地区将有8-10级雷暴大风或冰雹天气，局地风力可达11-12级，并可能出现龙卷；内蒙古河套地区和东北部、黑龙江中南部、吉林中西部和东北部、青海东部、陕西北部、山西北部、河北北部、北京东部、四川盆地西部和中南部、重庆西部、贵州中西部、云南、广西东南部、广东西南部沿海、海南岛西部和北部、台湾岛等地的部分地区将有短时强降水天气，小时雨量40-70毫米，局地可达80毫米以上。

预计，强对流的主要影响时段为今天白天至夜间。

防御指南：

1.政府及相关部门按照职责做好防短时暴雨、防雷、防大风应急防御工作，气象部门做好人工防雹作业准备并择机进行作业；

2.驾驶员通过积水路段应减速慢行确认安全后再通过，交管部门应当根据路况在强降雨路段和积水路段采取交通管制措施和交通引导；

3.户外人员应减少或暂停空旷地方的户外作业，选择进入抗风能力较强并具有防雷措施的建筑内，同时关闭门窗远离危险电源；

4.机场、铁路、高速公路和水上交通等单位应采取限飞、限速或暂时关闭等措施保障人员和交通安全，相关水域水上作业和过往船舶应回港规避，加固港口设施；

5.检查城市、农田、鱼塘排水系统，做好必要的排涝措施和对山洪、滑坡、泥石流等灾害的防御准备。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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