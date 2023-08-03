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工商银行举办民营企业座谈会 发布金融支持民营企业高质量发展行动方案

2023年08月03日09:17 | 来源：人民网
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据中国工商银行官方微信公众号消息，8月1日，中国工商银行在北京举办民营企业座谈会，发布《金融支持民营企业高质量发展行动方案》，以实际行动贯彻落实党中央决策部署，更好地以金融力量促进民营经济做大做优做强。

据了解，本次座谈会邀请了高端装备制造、新能源、新材料、人工智能、农业、石化、现代服务业等领域12家民营企业，兼顾大、中、小不同企业规模，覆盖了东、中、西部不同地区，企业所属行业涉及既有传统行业的企业，也有“专精特新”小巨人、高新技术企业，具有广泛的代表性。与会企业家对工商银行及时出台助力民营企业高质量发展的措施、加大对实体经济支持力度表示高度认可，并就进一步深化银企合作提出了意见建议。工商银行与相关企业现场签署了战略合作协议。

工商银行董事长陈四清表示，工商银行坚决落实“两个毫不动摇”，把服务民营经济摆在突出位置，持续加大对民营经济的支持力度，与广大民营企业风雨同舟、携手同行，致力于为民营企业发展壮大提供坚强金融支撑，民营企业贷款余额已突破4.3万亿元。同时，工商银行积极发挥货币政策传导主渠道作用，把准政策导向、找准发力方向，用实打实的服务把政策送上门、把资金落到位。坚持把服务民营企业作为提升金融服务能力、推动转型发展的重要抓手，与民营企业互学互鉴、共促共进，努力在支持民营企业高质量发展中推进自身高质量发展，不断巩固“亲”“清”银企关系。工商银行将以主题教育为促进，不断创新和发展“晋江经验”，认真研究吸收企业家们提出的意见建议，全力以赴把金融服务民营经济这篇“大文章”做深做实，努力取得更大成效。

在座谈会现场，工商银行行长廖林发布了《金融支持民营企业高质量发展行动方案》。该方案在工商银行2020年出台的支持民营企业“八融”措施基础上，根据经济新形势、民企新需求，升级为“融资再加力、融智再加深、融商再加劲、融信再加质、融链再加长、融创再加速、融惠再加强、融新再加效”的“新八融”务实举措。重点聚焦四个方面：

一是切实抓好政策落地。推动资金、渠道等资源进一步向民营经济倾斜。坚持应贷尽贷、应免尽免，助推政策全面传导、直达快享。

二是突出保障重点领域。聚焦新建项目、扩大投资、技术改造、绿色转型等领域，增加稳定资金供给，助力企业减少对长期投入的后顾之忧。大力发展普惠金融，全力支持中小企业成长，推动平台企业规范健康持续发展。

三是精准开展产品创新。推出适配性更强的产品，更好满足民营企业多元化金融需求。积极以金融创新支持科技创新，更好支持“专精特新”小巨人企业、优质独角兽企业，助力民营企业提升创新能级。

四是强化综合服务支持。主动有序开放工商银行客户生态、技术生态，积极搭平台引资源，帮助民营企业拓市场、防风险。发挥工商银行全球服务优势，支持民营企业用好境内境外两个市场、两种资源，提升国际竞争力。

据介绍，工商银行下一步将面向民营企业，推出更多有力度、有温度、有精度的金融服务，努力将企业家的“需求列表”变为“满意清单”，与广大民营企业携手同行，共同服务好新发展格局，在助力实体经济恢复向好中，促进民营经济发展壮大，为全面建设社会主义现代化国家作出新的更大贡献。

(责编：董童、李源)
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