人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

侦察台风灾情用上“神探”翼龙—2H

2023年08月04日09:09 | 来源：科技日报
小字号

原标题：侦察台风灾情用上“神探”翼龙—2H

【科技支撑防灾减灾】

◎本报记者 矫 阳

近日，第5号台风“杜苏芮”引发福建省多地出现城乡积涝、山洪、滑坡灾害。在应急管理部组织下，航空工业自主研制的翼龙—2H应急救灾型无人机（以下简称翼龙—2H）紧急出动，飞赴福建省受灾地区执行应急保障任务，为抢险救灾工作提供了有力支撑。

据参与任务的指挥人员介绍，翼龙—2H在执行任务时再显“神探”功力，侦察到水位高涨、房屋出现不同程度损坏等情况，通过实时监控气象信息，成功避开航线上的浓积云、柱状云等危险天气，并实时侦察回传现场高清图像、视频数据，为应急管理部提供了高效指挥和精准调度的决策依据。

翼龙—2H是根据多个民用行业对大型固定翼无人机的需求而开发的民用机型，功能强大。其机长11米，机翼展20.5米，机高4.1米。起飞滑跑距离1千米，着陆滑跑距离1.2千米，空重2.2吨，最大起飞重量4.2吨，最大飞行高度9000米，最大飞行速度370公里/小时，以150千米/小时速度进行巡航飞行时，最大续航时间可达20小时、最大航程5500千米，地面站在视距链路模式下遥控半径200—300千米，使用卫星通讯模式遥控半径3000千米。

翼龙—2H配备有光电探测吊舱、合成孔径雷达、航拍CCD相机、应急通信保障吊舱、应急投送吊舱等设备，可在极端灾害条件下完成多谱段灾害现场探查、公/专网应急组网通信、应急物资投送等任务，并融入应急指挥体系。该机可恢复50平方千米的移动手机通信，专网覆盖半径大于70千米，可建立覆盖15000平方千米的音视频通信网络。

据航空工业相关负责人介绍，翼龙—2H目前已经开发出了应急救灾型、气象型、民用型，通过更换任务模块与吊舱可满足气象探测、人工影响天气、应急通信保障等不同使用需求。

此次执行任务的翼龙—2H具备远航程、长航时、大载重、环境适应性强等特点，可在8—10级风中常态化飞行，执行灾害侦察、应急通信保障等任务，并已经历了多次极端条件下的应急救援实战考验。如在2021年河南郑州特大暴雨灾害救援、2022年四川泸定地震救援中，翼龙—2H实时回传现场灾情画面，并化身空中基站，打通“三断”（电源、交通、通讯中断）极端条件下的救灾生命线，为应急救援指挥调度提供了有力保障。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
财经观察：以税收政策组合拳为小微企业减负担、增动能
　　近日，财政部、国家税务总局联合发布多个公告，明确了一系列支持小微企业和个体工商户发展的税费支持政策。记者梳理发现，此次发布的政策中，既有对今年底到期的优惠政策的延续，也有对此前政策的进一步优化、完善。…
自然资源部对云南、西藏两地启动地质灾害防御Ⅲ级响应
　　人民网北京8月4日电 （王绍绍）根据气象部门最新预报，8月3日至7日云南西部和南部、西藏东南部等地有大到暴雨。3日，自然资源部对云南、西藏两地启动地质灾害防御Ⅲ级响应，并派工作组赴现场指导。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部