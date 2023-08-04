原标题：侦察台风灾情用上“神探”翼龙—2H

【科技支撑防灾减灾】

◎本报记者 矫 阳

近日，第5号台风“杜苏芮”引发福建省多地出现城乡积涝、山洪、滑坡灾害。在应急管理部组织下，航空工业自主研制的翼龙—2H应急救灾型无人机（以下简称翼龙—2H）紧急出动，飞赴福建省受灾地区执行应急保障任务，为抢险救灾工作提供了有力支撑。

据参与任务的指挥人员介绍，翼龙—2H在执行任务时再显“神探”功力，侦察到水位高涨、房屋出现不同程度损坏等情况，通过实时监控气象信息，成功避开航线上的浓积云、柱状云等危险天气，并实时侦察回传现场高清图像、视频数据，为应急管理部提供了高效指挥和精准调度的决策依据。

翼龙—2H是根据多个民用行业对大型固定翼无人机的需求而开发的民用机型，功能强大。其机长11米，机翼展20.5米，机高4.1米。起飞滑跑距离1千米，着陆滑跑距离1.2千米，空重2.2吨，最大起飞重量4.2吨，最大飞行高度9000米，最大飞行速度370公里/小时，以150千米/小时速度进行巡航飞行时，最大续航时间可达20小时、最大航程5500千米，地面站在视距链路模式下遥控半径200—300千米，使用卫星通讯模式遥控半径3000千米。

翼龙—2H配备有光电探测吊舱、合成孔径雷达、航拍CCD相机、应急通信保障吊舱、应急投送吊舱等设备，可在极端灾害条件下完成多谱段灾害现场探查、公/专网应急组网通信、应急物资投送等任务，并融入应急指挥体系。该机可恢复50平方千米的移动手机通信，专网覆盖半径大于70千米，可建立覆盖15000平方千米的音视频通信网络。

据航空工业相关负责人介绍，翼龙—2H目前已经开发出了应急救灾型、气象型、民用型，通过更换任务模块与吊舱可满足气象探测、人工影响天气、应急通信保障等不同使用需求。

此次执行任务的翼龙—2H具备远航程、长航时、大载重、环境适应性强等特点，可在8—10级风中常态化飞行，执行灾害侦察、应急通信保障等任务，并已经历了多次极端条件下的应急救援实战考验。如在2021年河南郑州特大暴雨灾害救援、2022年四川泸定地震救援中，翼龙—2H实时回传现场灾情画面，并化身空中基站，打通“三断”（电源、交通、通讯中断）极端条件下的救灾生命线，为应急救援指挥调度提供了有力保障。

(责编：罗知之、陈键)

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