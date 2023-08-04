原标题：45.684亿岁！太阳系“老”了110万年

太阳系已经超过45亿岁。

图片来源：英国《新科学家》杂志网站

科技日报北京8月3日电 （记者刘霞）美国亚利桑那州立大学研究人员对太阳系陨石上的小斑点开展了最新分析，计算出太阳系的年龄为45.684亿岁，而非此前认为的45.673亿岁，这表明太阳系“老”了110万年。相关论文刊载于新一期的《国际太阳系研究杂志》。

现在能确定的太阳系内最早物体是富钙铝包裹体（CAI），这是在陨石内发现的直径几毫米的白色小斑点，也是第一批从围绕年轻太阳的气体星云中形成的固体。

科学家可检测到包裹体内含有一定量的铝、钙和锰等元素，这些元素的放射性衰变和数量可揭示太阳系的年龄。科学家用铝-26和铝-27的特定比例来标记“时间零点”。

研究人员指出，并非所有CAI都在同一时间形成，但看起来有一半以上在接近那个时间形成，其余CAI的形成时间窗口约为20万年。对此科学界目前仍存在一些争论，而这也会影响对CAI的形成时间的认定。

在最新研究中，研究人员重新分析了现有陨石的数据——假设它们分布均匀，并根据不同元素的年龄，计算出太阳系的年龄比目前更大。

在太阳系的时间尺度上，110万年仅仅是一个微小的变动，但它确实对早期太阳系的起源具有重要意义。

(责编：罗知之、陈键)

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