原标题：强化技术创新，助废旧衣物重获“新生”

◎本报记者 李 禾

很多人家中的废旧衣物一度处于“扔之可惜，留着不穿”的状态。而随着生活垃圾分类的推行，废旧衣物被归类于可回收垃圾，在北京、浙江、上海等地的小区里，出现了有“纺织品”字样的回收柜，打开废旧物资回收网站，也可以看到纺织品回收的选项。

这些废旧衣物被回收后将如何循环利用？科技在这一过程中如何发挥作用？8月初，科技日报记者采访了相关专家。

我国年废旧纺织品回收率仅15%

东华大学材料科学与工程学院教授王华平说，目前，全球年服装销售量超过1000亿件，纺织服装业占用了全球2.5%的土地、超过2%的原油和淡水，排放了8%—10%的碳、20%的工业废水、35%的海洋微塑料。但全球废旧纺织品资源化回收率仅为13%，回收后再用于制作服装的比例小于1%。在我国，每年废旧纺织品产生量大于2500万吨，但资源回收率仅为15%。

废旧产品的循环利用主要包括梯次利用和再生利用。对废旧衣物来说，梯次利用主要是指二手衣物销售或捐赠。近5年的数据统计显示，目前需要大批量衣物捐助的地方逐渐减少，简单的旧衣捐赠已无法满足偏远地区的需求。而且根据有关规定，考虑到卫生与安全问题，内衣裤或T恤等直接接触皮肤类的旧衣物是不能进行捐赠的，但此类衣物生产量超过60%。因此，回收的废旧衣物，只有极少数部分可被重新利用，大部分则被运到垃圾厂进行焚烧或填埋，造成严重的资源浪费和环境污染。

“包括废旧衣物在内的废旧纺织品回收再利用，是我国实现低碳与可持续发展的重要组成部分。”王华平说。

废旧衣物资源化面临经济、技术等挑战

我国是全球最大的纺织服装生产国和消费国，目前80%的纺织品是化学纤维产品。据有关研究机构测算，每利用1000克废旧纺织品，可降低3600克二氧化碳排放量，节约6000升水，减少使用300克化肥和200克农药。如果我国废旧纺织品全部得到循环利用，可直接减少我国耕地占用面积2000万亩，年节约原油2400万吨。

废旧衣物回收循环利用的阻碍有哪些？中国循环经济协会常务副会长赵凯说，从生产环节看，目前纺织品绿色设计不足，易拆解、易分类、易回收性欠佳。从回收环节看，回收端分布不足，布局尚不完善，回收主体以小企业、个体户为主，缺乏经济化、资源化的分拣与处理中心。从综合利用环节看，废旧衣物在流通过程中的消毒、规范管理还有问题。加工利用企业由于前期投入大，如果后端产品附加值不能保证，商业模式就会出现问题，影响回收利用的动力。

王华平也认为，我国废旧衣物资源化面临品质、技术与经济等诸多方面的挑战。比如回收的废旧衣物以多材质混纺为主，识别、翻新、分割、分拆、分级等自动化规模化与连续化智能化处理水平低，装备的适应性及综合利用水平低，原始颠覆性创新与集成进展慢，产业链标准系统难以成型等。

应加大回收再利用新技术的产业化开发

2022年，国家发展改革委、商务部、工信部印发的《关于加快推进废旧纺织品循环利用的实施意见》提出，到2025年，废旧纺织品循环利用体系初步建立，废旧纺织品循环利用率达到25%，废旧纺织品再生纤维产量达到200万吨。

当前，我国在废旧纺织品资源化技术创新、产业化等方面已取得一定进展。“我们研发的化学法再生循环技术以废旧纺织品为原料，通过彻底的化学分解将其还原成聚酯原料，重新制成新的具有高品质、多功能、可追溯、不断循环的涤纶。”浙江佳人新材料有限公司副董事长陈国明说，公司每年处理废旧纺织品达4万吨，年产再生产品3万吨，每年可减少二氧化碳排放7.2万吨，节约石油40万吨，不仅填补了国内在废旧纺织品循环再生领域的空白，也产生了良好的经济和生态效益。

“我们还应创新废旧纺织品回收再利用新技术的产业化开发，建设高水平的现代废旧纺织品处理产业体系，培育废旧纺织品处理领军企业矩阵，提升循环再利用的低碳与环境效益，建立与完善废旧纺织品清洁化生产考核和安全评价体系等，促进废旧纺织品处理产业高质量发展。”王华平说。

(责编：罗知之、陈键)

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