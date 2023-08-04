原标题：自然资源部发布风暴潮、海浪双橙警报

本报北京8月3日电 记者杨舒3日从自然资源部获悉，受台风“卡努”的持续影响，上海、浙江、福建沿海仍将有明显的风暴增水过程，东海、台湾海峡海况持续恶劣。国家海洋预报台持续发布风暴潮橙色警报和海浪橙色警报。

监测显示，今年第6号台风“卡努”于3日16时中心位于距离浙江省玉环市东偏南方向约325公里的东海海面上。据中央气象台消息，预计“卡努”将回旋少动，强度缓慢减弱，然后转向远离我国。

在风暴潮方面，预计8月3日下午至4日夜间，江苏南通到福建厦门沿海将出现50到120厘米的风暴增水。上海市、浙江省嘉兴市、绍兴市、宁波市、舟山市、温州市和福建省宁德市、福州市的风暴潮预警级别为橙色。

在海浪方面，预计8月3日夜间到4日白天，东海南部、钓鱼岛附近海域将出现7到11米的狂浪到狂涛区，东海北部、台湾海峡北部将出现3.5到5.5米的大浪到巨浪区，近海海域海浪预警级别为橙色；浙江近岸海域将出现4.5到5.8米的巨浪，该近岸海域海浪预警级别为橙色。

(责编：罗知之、陈键)

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