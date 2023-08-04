原标题：多地抢抓“新三样”机遇 助企稳订单拓市场

本报记者 谢若琳 见习记者 于 宏

8月3日，工信部发布数据显示，根据行业规范公告企业信息和行业协会测算，作为外贸“新三样”（电动载人汽车、锂电池、太阳能电池）产品之一，上半年全国锂电池产量超过400GWh，同比增长超过43%，上半年锂电池全行业营收达到6000亿元。

海关总署近日发布的数据显示，上半年我国“新三样”产品合计出口增长61.6％，拉动整体出口增长1.8个百分点。此外，据《证券日报》记者不完全统计，目前已有上海、北京、河南、辽宁、福建等省份发布上半年外贸进出口数据，其中，多地“新三样”产品出口“成绩单”亮眼。

北京师范大学政府管理研究院副院长、产业经济研究中心主任宋向清在接受《证券日报》记者采访时表示，“新三样”产品出口火热，是中国高端制造业在全球市场竞争力不断强化的表现。

“新三样”出口亮眼

近日，上海海关数据显示，上半年上海市机电产品出口值5895.9亿元，增长22%。其中，电动载人汽车、锂电池、太阳能电池出口分别增长171.8%、189.7%、62.6%。

除上海外，其他多地“新三样”产品出口也取得亮眼成绩。郑州海关数据显示，今年上半年河南省“新三样”产品出口同比增长1.2倍。福州海关数据也显示，上半年福建省“新三样”产品出口604.9亿元，同比增长107.8%。

河南省商业经济学会副秘书长胡钰在接受《证券日报》记者采访时表示，“新三样”产品出口火热反映出我国制造业高技术、高附加值产品正在成为出口新引擎。

“新三样”产品加速出海，离不开各地政策的有力扶持和海关服务的不断优化。为保障“新三样”产品稳定高效出口，各地海关纷纷创新服务模式，提高服务效率，帮助企业稳订单拓市场，进一步提升贸易便利化水平。

在政策端，各地的扶持政策密集出台，持续发力。例如，江苏省人民政府办公厅发布的《关于推动外贸稳规模优结构的若干措施》提出，支持太阳能电池、锂电池等绿色产品扩大出口，推动发展绿色贸易；山东省发布《实施先进制造业“2023突破提升年”工作方案》，重点聚焦电动载人汽车、锂电池、太阳能电池“新三样”，加强技术攻关和成果转化。

预计下半年增势持续

近年来，我国工业机器人、光电子器件、新能源汽车等新兴产业保持高速增长。国家统计局数据显示，今年1月份至5月份，我国高技术产业投资同比增长12.8%，增长较快，体现出我国“新三样”等高新技术产业的发展动能不断积聚。

在全球绿色低碳的发展趋势下，“新三样”出口增势有望延续。中山大学岭南学院经济系主任李兵在接受《证券日报》记者采访时表示，节能减排是全球大势所趋，尤其是在发达国家，这为“新三样”产品出口提供了良好的外部环境和广阔的增长空间。

“当前我国外贸呈现贸易伙伴多元化的特征，尤其是‘一带一路’沿线国家和东盟国家展露出可观的市场潜力。”李兵表示，这也为“新三样”产品出口创造了丰富机遇。

深圳海关有关负责人介绍，先进制造业相关产品受到“一带一路”沿线国家青睐。2023年前5个月，深圳市对沿线国家出口机电产品1621.9亿元，增长25.1%。

展望未来，多位专家预计“新三样”产品出口仍会保持增势。中诚信国际研究院执行院长袁海霞对记者表示，产业升级是长周期的过程，要保障我国“新三样”行业的持续良好发展，未来应继续促进高技术产业做强做优，在培育壮大战略性新兴产业、前瞻布局方面加大力度，构建持续的产业竞争力。

(责编：罗知之、陈键)

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