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商务部：上半年我国服务贸易继续保持增长态势

服务进出口总额31358.4亿元，同比增长8.5%

2023年08月04日09:16 | 来源：证券日报
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原标题：商务部：上半年我国服务贸易继续保持增长态势

本报记者 谢若琳

见习记者 毛艺融

据商务部官网8月3日消息，商务部服贸司负责人介绍2023年上半年服务贸易发展情况。2023年上半年，我国服务贸易继续保持增长态势。服务进出口总额31358.4亿元（人民币，下同），同比增长8.5%。其中出口13232.2亿元，下降5.9%；进口18126.2亿元，增长22.1%；服务贸易逆差4894亿元。

整体来看，主要呈现以下特点：知识密集型服务贸易占比提升。上半年，知识密集型服务进出口13639.2亿元，同比增长12.3%，占服务进出口总额的比重达43.5%，同比提升1.5个百分点。其中，知识密集型服务出口7923.4亿元，增长16%；进口5715.8亿元，增长7.5%。

同时，旅行服务明显恢复。上半年，旅行服务进出口6509.4亿元，同比增长65.4%，是增长最快的服务贸易领域。其中，出口增长52.4%，进口增长66.4%。

商务部研究院国际市场研究所副所长白明对《证券日报》记者表示，当前我国服务贸易不仅要扩大规模，更要提升质量。上半年，知识密集型服务贸易占比提升，说明我国服务出口竞争力明显增强，向价值链高端攀升。知识密集型服务出口增长16%，大于进口增长的7.5%，说明我国高技术服务能力显著增强，有助于进一步补短板。此外，上半年旅行服务明显恢复，释放旅游业加速回暖的信号。

展望下半年，白明表示，我国服务贸易将继续保持增长态势，且服务贸易的进出口增速将趋于平衡。此外，知识密集型服务贸易将随着我国推进现代服务业创新发展，继续在我国服务贸易发展中发挥“稳定器”作用。

(责编：罗知之、陈键)
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