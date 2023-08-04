原标题：政策暖风频吹 业内预计7月份消费数据好于上月

本报记者 孟 珂

当前，国内消费市场整体处在恢复过程中，餐饮、文旅、影院等线下场景快速复苏，体育赛事、演唱会等也陆续恢复。对于7月份消费数据，业内人士均认为将会温和回升。

西部证券宏观首席分析师边泉水对《证券日报》记者表示，7月份是暑期消费旺季，社会消费品零售总额同比或增长3.6%，较6月份有所回升。

“预计7月份国内消费延续复苏态势，社会消费品零售总额保持回升态势。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华对《证券日报》记者表示，国内线下场景恢复，消费者信心复苏，7月份餐饮住宿、交通运输、文旅等服务业保持较高景气度，从各大城市地铁客运量、服务业PMI指数看，7月份居民服务消费支出保持较快增长。

国泰君安宏观研究董琦团队研报指出，国内航班数和地铁客运量都处于历史同期偏高位置，并且环比有所回升，说明居民的出行意愿依然较强。总体来看，7月份消费的韧性依然在汽车和服务领域，预计同比增长4.8%。

天风证券固定收益分析师孙彬彬表示，在暑期消费带动下，居民休闲消费和旅游出行有所增加，7月份铁路运输、航空运输、住宿、餐饮等行业商务活动指数均位于55.0%以上较高景气区间。综合来看，预计7月份社零同比增速约6.3%。

7月份以来，各领域促消费政策密集出台，促消费力度进一步加大，如商务部等13部门印发《关于促进家居消费若干措施的通知》；国家发展改革委等部门印发《关于促进汽车消费的若干措施》，提出进一步稳定和扩大汽车消费，优化汽车购买使用管理制度和市场环境；国务院办公厅转发国家发展改革委《关于恢复和扩大消费的措施》，其中提出要优化汽车购买使用管理，扩大新能源汽车消费。

东源投资首席分析师刘祥东在接受《证券日报》记者采访时表示，预计7月份消费数据好于上月。伴随着经济的逐步复苏，以及一系列促消费政策落地，7月份消费出现了一些结构性变化。例如，暑期服务消费延续快速增长态势，灯塔专业版数据显示，7月份，电影总票房破87亿元，较去年同期增长近149%。在最近两个月出台的促进电子产品、家电家居消费政策刺激下，相关消费有望迎来显著提升。

在周茂华看来，近期一系列促消费政策红利逐步释放，居民和企业信心持续恢复，生产和消费逐步进入良性循环，消费动能有望增强。

对于后续促消费举措，周茂华认为，需落实落细促消费各项政策措施，优化就业和促进居民收入改善，改善消费预期。从趋势看，消费者对消费体验、环境、创新、个性化等方面的重视程度不断提升，因此还需积极推动养老托幼、医疗教育、体育休闲、数字信息等新型消费的供给质量。

(责编：罗知之、陈键)

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