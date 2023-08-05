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上半年

全国可再生能源新增装机逾1亿千瓦

新型储能装机规模持续快速提升

2023年08月05日04:53 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京8月4日电  （记者廖睿灵）记者近日从国家能源局获悉，今年以来，全国可再生能源装机规模实现新突破。

　　上半年，全国可再生能源新增装机1.09亿千瓦，同比增长98.3%，占新增装机的77%。截至今年上半年，全国可再生能源装机突破13亿千瓦，达到13.22亿千瓦，同比增长18.2%，历史性超过煤电，约占中国总装机的48.8%，其中，水电装机4.18亿千瓦，风电装机3.89亿千瓦，光伏发电装机4.7亿千瓦，生物质发电装机0.43亿千瓦。

　　分类别看，上半年，全国新增水电并网容量536万千瓦，其中常规水电206万千瓦，抽水蓄能330万千瓦。全国风电新增并网容量2299万千瓦，其中陆上风电2189万千瓦，海上风电110万千瓦。从新增装机分布看，“三北”地区占全国新增装机的70.6%。全国光伏新增并网7842万千瓦，同比增长154%，其中集中式光伏发电3746万千瓦，同比增长234%，分布式光伏发电4096万千瓦，同比增长108%。与此同时，风电光伏发电量快速增长。上半年，全国可再生能源发电量达1.34万亿千瓦时，其中，风电光伏发电量达7291亿千瓦时，同比增长23.5%。

　　随着可再生能源装机规模快速增长，电力系统对各类调节性资源需求迅速增长。国家能源局能源节约与科技装备司副司长刘亚芳介绍，今年以来，新型储能项目加速落地，装机规模持续快速提升。截至6月底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模超过1733万千瓦/3580万千瓦时，平均储能时长2.1小时。1—6月，新投运装机规模约863万千瓦/1772万千瓦时，相当于此前历年累计装机规模总和。从投资规模来看，按当前市场价格测算，新投运新型储能拉动直接投资超过300亿元人民币。

　　“锂离子电池储能仍占绝对主导地位，压缩空气储能、液流电池储能、飞轮储能等相对成熟的储能技术保持快速发展，超级电容储能、固态电池储能、钛酸锂电池储能等新技术也已经开始投入工程示范应用，各类新型储能技术发展你追我赶，总体呈现多元化快速发展态势。”刘亚芳说，目前，国家能源局正在组织开展电力领域综合性监管。新型储能项目运行调度、市场交易等情况已纳入重点监管内容，推动新型储能等调节性资源更好地发挥作用，促进风光等可再生能源大规模开发消纳，保障电力安全稳定供应。

(责编：白宇、胡永秋)
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