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庆丰收 促和美

第六个中国农民丰收节主题公布

2023年08月05日06:15 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京8月4日电  （记者高云才）为深入贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，贯彻落实党的二十大精神，办好第六个中国农民丰收节，农业农村部近日印发《关于做好2023年中国农民丰收节有关工作的通知》（以下简称《通知》），对2023年中国农民丰收节有关工作进行部署。

　　《通知》明确，2023年中国农民丰收节以“庆丰收 促和美”为主题，围绕全面推进乡村振兴、加快建设农业强国，聚焦建设宜居宜业和美乡村，展现“三农”发展成就，展示农业农村现代化美好前景，弘扬中华优秀传统农耕文化。

　　《通知》强调，各地各有关部门要围绕培育全国性民俗节日、打造做强乡村产业重要载体、搭建展示农民风采特色平台、用好促进城乡消费有力抓手等4个方面，组织开展一批乡村特色浓郁、农民喜闻乐见、群众广泛参与的庆祝活动，汇聚全面推进乡村振兴、加快建设农业强国的强大力量。各地各有关部门要加强组织领导，加大宣传推广，严守纪律规定，抓好安全生产，搞好调度总结，扎实开展节日筹办工作。

(责编：胡永秋、白宇)
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