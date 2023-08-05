图为“海洋石油301”（中）在广州港锚地进行保税液化天然气加注服务。

中国海油供图

本报北京8月4日电 （记者冉永平、丁怡婷）记者从中国海油获悉，3日，我国首艘、全球最大液化天然气运输加注船“海洋石油301”在广州港锚地，成功为全球最大吨级双燃料超大型油轮提供保税液化天然气加注服务，标志着我国国际船舶液化天然气加注产业步入世界前列。

此次加注服务历经8.5个小时，为32万吨的双燃料油轮“马兰狄俄涅号”加注约6500立方米的液化天然气，可供该船连续航行超10000海里，覆盖广州到欧洲的往返航程。这是我国首次为超大型油轮进行锚地加注，相较于码头加注，锚地加注的作业环境更为复杂，对操作管理、安全管理的要求更高。

与传统船用燃油相比，液化天然气可实现硫氧化物零排放，氮氧化物减排90%，二氧化碳减排25%，每年燃料成本可降低30%左右。

(责编：鲁婧、陈键)

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