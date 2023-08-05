史珺涵

近日，美国半导体行业协会与牛津经济研究院合作的一项研究表明，美国半导体行业到2030年将面临严重的劳动力短缺，缺口将达6.7万个。专家分析指出，美国半导体产业出现人才缺口是可以预见的，它将给美国半导体产业回流带来更大挑战。

岗位空缺

据路透社消息，美国半导体行业协会公布的数据显示，到2030年底，美国半导体产业将由目前约34.5万个工作岗位增加到约46万个。但按照目前的大学生就业率，美国院校无法培养出足够多的人才，无法满足岗位增长的需要。如果不采取措施，届时预计6.7万个工作岗位面临空缺风险。

《纽约时报》日前援引国际会计师事务所德勤的报告显示，未来几年，美国半导体产业可能面临约7万至9万名劳动力短缺的状况。

英特尔大学研究合作主管加布里埃拉·克鲁兹·汤普森说，半导体行业多年来一直面临劳动力短缺的挑战，她担心是否有足够“可用且有才华的技术工人”填补英特尔新增职位。

美国半导体行业协会总裁兼首席执行官约翰·诺伊弗称，到2030年，美国半导体产业规模将继续扩大，需要更多劳动力。如果不能解决问题，整个行业就会步履蹒跚。

预料之中

中国社会科学院美国研究所副所长袁征在接受采访时指出：“美国半导体产业回流过程中出现劳动力短缺问题，其实是预料之中。”

2022年8月，拜登政府出台《芯片和科学法案》，通过减税和政府补贴鼓励各国半导体厂家到美国投资。袁征指出，美国此举，一方面是将所谓安全利益置于全球科技创新效率之上，希望减少外部依赖，实现所谓“去风险”；另一方面是认识到半导体产业对于现代工业、军事国防的重要性，意图通过掌控半导体技术和产业链维护自身霸权。这一法案旨在促进美国国内芯片制造、加强国内供应链，为美国本土创造了更多工作岗位。

“然而，短时间内，在美国很难找到这么多符合要求的半导体产业技术工人。”袁征分析，冷战结束之后，全球化不断发展，包括半导体产业在内的各种资源在全球范围内实现优化配置，形成了相对完整的全球化产业链。自上世纪80年代以来，全球半导体产业的生产重心逐渐转移到东亚、东南亚等地。由于美国本土劳动力价格昂贵，长期以来，美国只占据全球半导体产业链上设计、运营等方面的部分环节，并不擅长制造、组装等工作。美国半导体产业的技术工人本就不多，如今突然新增大量专业岗位，自然会出现巨大的劳动力缺口。

不确定性高

芯科科技总裁兼首席执行官、美国半导体行业协会董事会主席马特·约翰逊认为：“有效的政府与行业合作可以帮助我们克服行业面临的人才短缺问题，建立尽可能强大的美国科技劳动力队伍，并释放半导体创新的全部潜力。”

“但是，至少在5到10年内，劳动力问题将导致美国半导体产业回流面临较大挑战。”在袁征看来，其一，美国当下缺少具备专业技术的半导体产业工人，但无论是培养高端专业人才还是普通技术工人，都需要投入大量的时间和资金，很难一蹴而就；其二，美国本土劳动力价格过高，极大增加了半导体企业的生产成本，现行政策的优惠力度又不够，因此对于附加值相对较低的制造业来说，回流可能性不大；其三，美国近年来党争极化的趋势不断加剧，因此一旦执政党更替，美国关于半导体产业补贴和人才培养政策的一致性和连贯性就会面临挑战。

“美国半导体产业能否成功回流有待观察。但可以肯定的是，劳动力短缺将使美国半导体产业发展面临更多不确定因素。”袁征说。

(责编：鲁婧、陈键)

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