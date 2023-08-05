香港本地单牌车行驶在港珠澳大桥香港段。

新华社记者 陈 铎摄

拱北海关：

我是一名香港居民。正值暑假，我想开私家车带全家老小到广东旅游，但是不太清楚“港车北上”的申请要求、备案流程和海关的监管规定，想请贵关予以解答，谢谢！

香港居民 王先生

王先生：

您好！“港车北上”政策是粤港两地政府共同推出的惠民便民政策，香港运输署设置了专门网页（https：//www.hzmbqfs.gov.hk/tc/）详细介绍有关情况，广东省专门印发了《广东省关于香港机动车经港珠澳大桥珠海公路口岸入出内地的管理办法》，明确了有关要求。

■“港车北上”政策申请条件

按照有关规定，“港车北上”政策申请人须为年满18周岁并持有港澳居民来往内地通行证（即“回乡证”）的香港居民且须为香港私家车的登记车主；车辆须为在香港登记并领取有效牌照，车长小于6米且座位数不超过8座（含驾驶人座位）的非营运小型载客汽车。没有投资纳税额等条件限制。

关于“港车北上”政策的具体细节、办理流程等，建议您可通过粤港两地政府已对外公布的信息进一步了解具体情况。

■“港车北上”内地海关监管要求

在内地海关监管方面，拱北海关对外发布了《拱北海关关于香港、澳门机动车入出内地监管办法（试行）》（以下简称“海关监管办法”），明确了海关监管有关要求。

在“港车北上”车辆的海关备案方面，拱北海关的备案手续已融入“港车北上”政策的整体申办流程，车主只需要向粤港两地政府主管部门提交申请即可，无须再到拱北海关办事窗口提交材料或申领单证，实现了海关备案手续的全程无纸化、网上办理。

在“港车北上”的海关监管方面，车辆在入出港珠澳大桥珠海公路口岸时，驾驶员及车载乘客应按海关要求如实申报，接受并配合海关的检疫、监管和检查；驾驶员及车载乘客携带的物品，海关按照进出境旅客行李物品有关管理规定实施监管；车辆进入内地后，不得在境内转让、抵押、质押或者移作他用，除正常使用而产生的折旧或者损耗外，车辆应当按照原状返回香港；车辆本身或其所有权、机动车牌证等需要变更、注销的，应在向内地政府主管部门申办相关手续前，将车辆驶离内地、返回香港，并在相关手续办结后，凭政府主管部门的批准文件，向海关办理相应的备案变更或注销手续。

关于海关监管的具体要求，可详见海关监管办法的有关规定。如您在海关手续办理方面存在任何疑问，欢迎随时通过拱北海关服务热线电话0756-12360咨询了解。

■ 特别提醒

“港车北上”的香港机动车目前只能经港珠澳大桥珠海公路口岸入出内地，限在广东省范围内行驶；车辆在内地行驶期间，不得超过牌证有效期，每次入境后连续停留不得超过30天，每年累计停留不得超过180天；香港车主对香港机动车及其驾驶人负有管理义务并承担法律责任，对香港机动车车主或者驾驶人违法违规行为，除依据相关法律法规进行处理外，还将注销“港车北上”牌证及备案，限制或者不予受理新的申请。

最后，祝您顺利申办，尽早享受“港车北上”政策红利，并祝您在广东驾车旅途愉快！

（拱北海关所属港珠澳大桥海关关员 雷涌铎）

(责编：鲁婧、陈键)

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