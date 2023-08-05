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深圳提出：到2025年新能源汽车年产量超200万辆

2023年08月05日07:30 | 来源：新华网
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原标题：深圳提出：到2025年新能源汽车年产量超200万辆

新华社深圳8月4日电（记者印朋）深圳市工业和信息化局日前发布《深圳市加快打造“新一代世界一流汽车城”三年行动计划（2023－2025年）》。计划提出，到2025年，深圳全市新能源汽车年产量超200万辆。

深圳汽车产业发展基础雄厚。近年来，深圳新能源汽车产业规模高速增长，2022年全市新能源汽车产值达2154亿元，同比增长125.1%；新能源汽车产量达87.47万辆，同比增长170.0%。产业链生态圈初具规模，构建了囊括整车、动力电池、电机电控、自动驾驶、智能座舱、充电基础设施、汽车后市场等领域的完整产业链。据统计，深圳新能源汽车产业年产值千亿元企业有1家、百亿元以上企业有7家、10亿元以上企业超过20家，形成了龙头企业引领、产业链供应链高度协同的产业生态圈。

深圳提出，努力成为我国新能源汽车出口“桥头堡”，加快构建深圳汽车“产供销、内外贸、上下游”一体化发展体系，以产运贸一站式出口基地为依托，拓展合作国内外龙头车企，拓展汽车出口运输航线，加快打造以新能源汽车为核心的交易、整备、检测、物流、金融一体化出口基地，加快构建以“买全球、卖全球”为特色的现代化汽车产业体系。

根据计划，深圳将开展燃料电池、替代燃料等汽车示范应用。依托国家燃料电池汽车示范应用城市群，推动氢燃料电池汽车在重载及长途交通运输等领域先行示范应用。在仓储、物流、港口、环卫和工地等场景开展氢燃料电池重型卡车、牵引车、叉车及其他工程车应用示范，规划开设跨区域城际公共交通氢能巴士客运线路。

(责编：鲁婧、陈键)
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