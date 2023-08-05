原标题：证券行业定向“降准” 预计将释放超300亿元资金

中国结算日前发布消息，拟自2023年10月起进一步降低股票类业务最低结算备付金缴纳比例，将该比例由现行的16%调降至平均接近13%，并正式实施股票类业务最低结算备付金缴纳比例差异化安排。

中国结算官网截图

结算备付金被称为证券行业的“存款准备金”。对于资本市场而言，本次调降股票类业务最低结算备付金缴纳比例，相当于证券行业的定向“降准”。

据专业人士估测，此次调整预计可向市场释放300亿元至400亿元资金规模。业内人士称，此项措施实施后，有助于进一步提升证券公司及基金管理人等市场机构的资金使用效率。

相较于中国结算前期发布的《结算备付金管理办法（2022年5月修订版）》，此次中国结算进一步下调了差异化股票类业务最低结算备付金的具体比例参数，中国结算根据各结算参与人的资金具体收付时点，对股票类业务最低结算备付金缴纳比例进行差异化设定，对于付款时间较早及取款时间较晚的结算参与人收取更低的最低结算备付金。

同时，为给予市场充分的制度适应时间，保障差异化备付金安排平稳落地，中国结算明确结算参与人可就托管业务自主选择适用差异化或固定最低结算备付金比例计收方式。

据了解，自货银对付（DVP）改革于2022年12月26日实施以来，为适应DVP改革相关要求，证券公司在经纪、融资融券、自营等业务中基本均已逐步调整交收习惯，实现了尽早付款。后续待差异化调降结算备付金安排正式实施后，股票类业务最低结算备付金缴纳比例将平均调降至接近13％。

中国结算表示，此次中国结算经过前期充分测算和准备，以更大力度调降最低结算备付金缴纳比例，在确保结算系统安全的基础上，将进一步强化结算风险管理的精细化水平，提升市场资金使用效率，助力提振市场信心。（记者刘羽佳）

(责编：鲁婧、陈键)

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