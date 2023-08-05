原标题：四部门联合召开发布会 推动宏观政策靠前协同发力

今年以来，我国经济持续恢复、总体回升向好，但也面临新的困难挑战。宏观政策如何更好靠前协同发力，推动经济运行持续好转？8月4日，国家发展改革委、财政部、中国人民银行、税务总局联合召开新闻发布会，深入解读如何打好宏观政策“组合拳”。

增强金融支持实体经济能力

国家发展改革委副秘书长、综合司司长袁达表示，从目前掌握的经济运行最新数据看，实物量指标增速加快，7月份全国统调发电量同比增长5.9%，较上月加快1.5个百分点；市场预期有所好转，制造业PMI已连续2个月回升。随着“组合拳”政策效果不断显现，下半年经济将在上半年持续恢复的基础上，保持稳定向好态势。

在回答降息降准是否还有空间的问题时，人民银行货币政策司司长邹澜表示，一方面，降准、公开市场操作、中期借贷便利，以及各类结构性货币政策工具都具有投放流动性的总量效应，需要统筹搭配、灵活运用，共同保持银行体系流动性合理充裕。另一方面，要科学合理把握利率水平。既根据经济金融形势和宏观调控需要，适时适度做好逆周期调节，又要兼顾把握好增长与风险、内部与外部的平衡，防止资金套利和空转，提升政策效率，增强银行经营稳健性。

近年来，企业贷款利率下降成效明显，未来还将继续发挥好贷款市场报价利率改革效能和指导作用，指导银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。同时，要持续发挥存款利率市场化调整机制的重要作用，维护市场竞争秩序，支持银行合理管控负债成本，增强金融持续支持实体经济的能力。

邹澜表示，下一阶段，人民银行将认真落实中央政治局会议部署，发挥好货币政策总量和结构双重功能，继续实施好存续的工具，对结构性矛盾仍然突出领域，延续实施期限，多措并举巩固政策成效，必要时还可再创设新的工具，持续支持普惠金融、绿色低碳等重点领域和薄弱环节。

多项税费优惠政策延续优化

税费优惠是积极财政政策的重要内容，也是直接有效和公平的惠企政策。财政部税政司副司长魏岩表示，今年以来，财政部认真组织实施延续和优化一批针对性强的税费优惠政策，主要包括：将符合条件行业企业研发费用税前加计扣除比例由75%提高至100%，作为制度性安排长期实施，激励企业加大研发投入、更好支持科技创新；延续小微企业和个体工商户增值税、所得税优惠政策，延续降低失业和工伤保险费率政策，支持稳就业；延续物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策，促进物流业健康发展；延续残疾人就业保障金优惠政策，减轻用人单位负担；阶段性免征国家电影事业发展专项资金，助力消费复苏回升。今年继续实施增值税留抵退税政策，减轻经营主体负担。此外，为支持新能源汽车产业发展、促进汽车消费，延续优化新能源汽车车辆购置税减免政策。

上述政策出台以来，财政部会同相关部门认真组织实施，确保政策红利精准直达经营主体，政策效果逐步显现，市场反响良好。

上半年，全国新增减税降费及退税缓费9279亿元。国家税务总局总会计师罗天舒介绍，为确保税费优惠红利及时送到企业手中，税务总局采取了一系列举措。一是会同财政部等部门，研究提出延续优化完善税费优惠政策的相关建议。例如积极建议新增7月预缴申报期作为研发费用加计扣除政策享受时点等。二是便利税费优惠申报享受。连续第10年开展“便民办税春风行动”，今年已分4批次推出81条便民办税缴费服务举措，近期正在研究接续推出第5批举措，采取“真实发生、自行判别、申报享受、相关资料留存备查”等税费优惠办理方式，最大限度为纳税人缴费人减环节、减资料、减时间、减成本。三是及时响应经营主体合理诉求。

谋划研究针对性更强、力度更大的储备政策

当前，经济运行面临新的困难挑战，国内需求仍然不足，一些企业经营困难。魏岩表示，财政部将会同有关部门及时出台、抓紧实施一批针对性、组合性、协同性强的政策措施。还将在近期公布税费优惠政策后续安排，稳定预期、提振信心。聚焦科技创新、重点产业链、建立现代产业体系、促增收扩消费等方面，积极谋划针对性强、务实管用的税费优惠政策，着力为经营主体纾困解难，不断增强发展动能，优化经济结构，推动经济持续回升向好。

袁达表示，下一步，发展改革委将会同有关方面组织实施好阶段性政策的延续工作，在积极扩大国内需求、做强做优实体经济、推动高水平科技自立自强、持续深化改革开放、切实保障改善民生、防范化解重点领域风险等方面，持续谋划研究一批针对性更强、力度更大的储备政策，根据形势变化及时分批出台实施。（记者 熊丽）

(责编：鲁婧、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经